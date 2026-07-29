Bei Varta beginnt eine neue Phase der Krise. Seit dem 28. Juli 2026 führt der Rechtsanwalt Tobias Wahl als vorläufiger Insolvenzverwalter die Verfahren über das Vermögen der Varta AG und der Tochtergesellschaft Varta Microbattery. Das Unternehmen hatte zunächst eine Insolvenz in Eigenverwaltung angestrebt, bei der der Vorstand um Michael Ostermann die Sanierung unter Aufsicht eines Sachwalters selbst gesteuert hätte. Nur wenige Tage später wechselten jedoch auch diese Gesellschaften in klassische Insolvenzverfahren.

Varta begründet den Schritt mit den engen finanziellen und operativen Verflechtungen innerhalb des Konzerns. Die Muttergesellschaft, Varta Microbattery, Varta Storage und Varta Micro Production sollen nun unter möglichst einheitlichen insolvenzrechtlichen Bedingungen saniert werden. Das soll Entscheidungen beschleunigen und bürokratische Hürden verringern. Ostermann und die bisherigen Geschäftsführungen bleiben zwar an Bord, die entscheidende Verantwortung liegt nun jedoch beim vorläufigen Insolvenzverwalter. Der Geschäftsbetrieb läuft nach Unternehmensangaben zunächst weiter; für die Beschäftigten wird die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes vorbereitet.