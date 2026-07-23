Als weiteren Belastungsfaktor nennt Everstream die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die Elektronik-Lieferketten. Der Ausbruch des Konflikts habe Produktion und Transport wichtiger Rohstoffe beeinträchtigt, insbesondere für Produktionsstandorte in Ostasien. Gleichzeitig seien die Luftfrachtkosten für Elektronikhersteller seit der Schließung der Straße von Hormus um 40 bis 50 Prozent gestiegen.

Besonders kritisch bewertet die Analyse die Versorgung mit Helium. Nach einem iranischen Raketenangriff auf den Industriekomplex Ras Laffan von QatarEnergy sei die Produktion dort weiterhin unterbrochen. Die Anlage habe zuvor rund ein Drittel der weltweiten Heliumproduktion geliefert. Helium wird in der Halbleiterfertigung zum Spülen von Prozessgasen eingesetzt. Laut Everstream führen die Versorgungsprobleme bereits zu Rationierungen in Halbleiterwerken in Südkorea und Taiwan. Gleichzeitig kündigte Nippon Sanso Preissteigerungen von durchschnittlich mehr als 30 Prozent für Heliumprodukte in Japan an und schließt Anpassungen bei Liefermengen sowie längere Lieferzeiten nicht aus.

Auch Brom zählt Everstream zu den potenziellen Risikofaktoren. Brom wird zur Herstellung von Halbleitergasen verwendet. Israel und Jordanien produzieren zusammen rund zwei Drittel der weltweiten Brommenge. Ein länger andauernder regionaler Konflikt könnte nach Einschätzung der Analyse Produktionsstandorte oder Transportwege beeinträchtigen.

Darüber hinaus verweist Everstream auf Versorgungsprobleme bei Epoxidharzen und weiteren Vorprodukten für Leiterplatten. Diese hätten sich nach einem Angriff auf eine Produktionsanlage des Chemiekonzerns SABIC zusätzlich verschärft. Nach einer in der Analyse zitierten Schätzung lieferte die betroffene Anlage zuvor rund 70 Prozent des weltweit verfügbaren hochreinen PPE-Harzes. Eine vollständige Wiederaufnahme der Produktion werde nicht vor Ende 2026 erwartet.