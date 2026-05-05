Elektronik : Bestückungsautomaten und Gummibärchen: Was Endress+Hauser in Maulburg anders macht

05.05.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Wer durch das Endress+Hauser-Werk in Maulburg, unweit des Konzernhauptsitzes im schweizerischen Reinach, schlendert, glaubt bisweilen, bei einem Start-up gelandet zu sein.
Werk I Endress+Hauser

Endress+Hauser-Werk Maulburg: Bestückungsautomaten verarbeiten jährlich 473 Millionen Komponenten 

 

- © Endress+Hauser

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 9,90
Erstveröffentlichung
05.05.2026
Letzte Aktualisierung
05.05.2026
Wolfgang Korne