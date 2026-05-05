Maulburg ist kein Ort, der sich aufdrängt. 4.300 Einwohner, Schwarzwaldidylle, eher dörfliche Strukturen. Und doch sitzt hier eines der globalen Zentren der industriellen Messtechnik. Der Standort der Endress+Hauser-Gruppe ist weltweites Product Center für Füllstands- und Druckmesstechnik – und damit ein neuralgischer Punkt für ein Unternehmen, dessen Technologien in Prozessindustrien rund um den Globus im Einsatz sind.

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Mehr als 2.000 Mitarbeitende hat das Werk in Maulburg, unweit des Konzernhauptsitzes im schweizerischen Reinach. Das Familienunternehmen legt großen Wert darauf, dass sich auch die Mitarbeitenden als Teil einer großen Familie fühlen. Unter dem Dach von „Blue Lifeline“ bündelt das Familienunternehmen seine sozialen Initiativen: von Ferienbetreuung für Grundschüler bis hin zu Angeboten wie einem kostenlosen Camper für Auszubildende. Über digitale Plattformen vernetzen sich Mitarbeitende in eigenen Gruppen – auch Pensionisten bleiben so angebunden.

Und doch bleibt ein strukturelles Problem: Fachkräfte lassen sich nur schwer in die Schwarzwaldgemeinde locken. Maulburg ist kein urbaner Magnet. Die ländliche Lage wird zur strategischen Herausforderung im Wettbewerb um Arbeitskräfte.