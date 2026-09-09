Österreichs Elektro- und Elektronikindustrie scheint die schwerste Phase der jüngsten Rezession zunächst hinter sich gelassen zu haben. Nach Rückgängen in den Vorjahren entwickelten sich zentrale Kennzahlen 2025 wieder positiv. Nach Angaben des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) erreichte der Wert der abgesetzten Produktion rund 23,6 Milliarden Euro und lag damit um 2,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Gesamtumsatz stieg um 1,8 Prozent, während die Auftragseingänge sogar um 14,5 Prozent zulegten und mit rund 27 Milliarden Euro wieder in die Nähe des Niveaus von 2022 kamen.

Die Zahlen bedeuten allerdings noch keine Rückkehr zu früherer Stärke. 2024 war die Gesamtproduktion der Branche laut FEEI um 6,4 Prozent eingebrochen. Das Plus des vergangenen Jahres konnte diesen Verlust daher nur teilweise ausgleichen. Vor allem am Arbeitsmarkt bleibt die Lage angespannt: Die Zahl der Beschäftigten im Eigenpersonal sank 2025 erneut um rund zwei Prozent. Der Verband spricht von rund 72.000 Beschäftigten in der Branche.