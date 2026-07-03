Industrie Krise : Österreichs Industrie: Ist das schon der Aufschwung?

03.07.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Österreichs Industrie blickt wieder nach vorne: FACC investiert in ein neues Hightech-Werk, AT&S steigt in der Wertschöpfungskette auf, Andritz profitiert von Elektrifizierung und Energiewende. Mehrere Leitbetriebe zeigen, wo der nächste Wachstumsschub bereits beginnt.
2607 Online Aufmacher Aufschwung

Österreichs Industrie spricht wieder stärker über Wachstum als über Krise.

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Erstveröffentlichung
03.07.2026
Letzte Aktualisierung
03.07.2026
Daniel Pohselt