Am Freitagnachmittag treffen in der Wiener Mariahilfer Straße zum bereits fünften Mal die Sozialpartner der österreichischen Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) zusammen, um über den Kollektivvertrag (KV) 2025 zu verhandeln. Obwohl der neue KV bereits seit dem 1. Mai gelten sollte, ziehen sich die Gespräche ungewöhnlich lange hin – ein Novum für die Branche. Grund dafür sind die wirtschaftlich angespannte Lage und die Diskussion um hohe Lohnabschlüsse in Zeiten anhaltender Rezession.

>>> Die KV-Verhandlungen in der Elektro- und Elektronikindustrie spitzen sich zu: Nach vier ergebnislosen Runden droht bei ausbleibendem Abschluss ein Arbeitskampf.

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht das Angebot der Arbeitgeberseite: eine Erhöhung von Löhnen und Gehältern um maximal 1,5 Prozent. Damit liegt das Angebot deutlich unter der aktuellen rollierenden Inflation von 2,76 Prozent. Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA lehnen dieses Angebot entschieden ab. In einer gemeinsamen Aussendung fordern sie „Lohn- und Gehaltserhöhungen auf Basis der relevanten Teuerungsrate unter besonderer Berücksichtigung niedriger Einkommensgruppen“.

Zudem geht es in den Gesprächen um Änderungen im Rahmenrecht, etwa um ein erleichtertes Erreichen der sechsten Urlaubswoche oder um eine Ausweitung der Freizeitoption. Sollte es am Freitag zu keiner Einigung kommen, kündigten die Gewerkschaften bereits "Kampfmaßnahmen" an.