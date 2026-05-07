Österreich hat mit der Carbon Management Strategie einen Rahmen für den Umgang mit schwer oder nicht vermeidbaren Restemissionen vorgelegt. Die Strategie ordnet ein, welche Rolle CO₂-Abscheidung, CO₂-Nutzung, geologische Speicherung und CO₂-Entnahme auf dem Weg zur Klimaneutralität spielen können. Sie versteht Carbon Management nicht als Ersatz für Emissionsvermeidung, sondern als Ergänzung für jene Bereiche, in denen Restemissionen bleiben. (Quelle: BMLUK, Österreichische Carbon Management Strategie)

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Grundsätzlich sollen Emissionen zuerst vermieden und reduziert werden. Für verbleibende Restemissionen in Hard-to-abate-Sektoren empfiehlt die Strategie jedoch, die geologische Speicherung von CO₂ unter strengen Sicherheits- und Umweltauflagen zuzulassen. Zu den genannten Reformschritten zählen unter anderem ein rechtlicher Rahmen für CO₂-Speicherung, Regeln für CO₂-Transportinfrastruktur und die Planung nationaler sowie grenzüberschreitender Anschlussmöglichkeiten. Damit geht es nicht nur um Speicherstätten, sondern um die Voraussetzungen für eine funktionierende industrielle CO₂-Kette. (Quelle: BMLUK, Österreichische Carbon Management Strategie)

Wie eine solche Nutzungs- und Logistikkette in der Praxis aussehen kann, zeigt das Werk der Donau Chemie in Landeck. Das dort bei der Karbidproduktion anfallende CO₂ wird seit 2022 in Kooperation mit Messer Austria für die weitere industrielle Nutzung aufbereitet und für den Transport verflüssigt. Zwischengelagert wird das verflüssigte CO₂ in Tanks am Werksgelände. Eingesetzt wird es unter anderem in der Getränkeindustrie, für Gewächshausdüngung, Bauwasserneutralisation, Trockeneis-Produktion oder Feuerlöscher. Pro Jahr entstehen am Standort rund 40.000 Tonnen CO₂. Da die Abnehmer vorwiegend in und rund um Tirol liegen, bleiben auch die Transportwege vergleichsweise kurz.

Für Anlagenbetreiber zeigt sich daran, worauf es in der Umsetzung ankommt: CO₂-Abscheidung verlangt nicht nur Technik am Standort, sondern auch verlässliche Abnehmer, funktionierende Logistik, ausreichende Lagerkapazitäten und klare Rahmenbedingungen. Gerade in Branchen mit kapitalintensiven Anlagen entscheidet sich die technische Richtung nicht erst kurz vor 2040. Die Carbon Management Strategie schafft dafür einen ersten Rahmen. Ob daraus breitere industrielle Praxis wird, hängt nun vor allem an Gesetzgebung, Infrastrukturplanung, Energieverfügbarkeit und Finanzierungsmodellen.