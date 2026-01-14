Humanoide Roboter in der Industrie : Humanoide Roboter: Schaeffler startet industrielle Revolution mit neuem Partner
Der deutsche Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler plant, seine Aktivitäten im Bereich der humanoiden Robotik deutlich auszubauen. Künftig will das Unternehmen verstärkt Komponenten für humanoide Roboter entwickeln und herstellen sowie diese vermehrt in den eigenen Produktionsprozessen einsetzen. Wie der Konzern am Dienstag am Stammsitz in Herzogenaurach mitteilte, wurde dazu eine strategische Partnerschaft mit dem britischen Technologieunternehmen Humanoid geschlossen. Die Schaeffler-Aktie reagierte positiv.
Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter: Schaeffler wird bevorzugter Lieferant
Im Mittelpunkt der Kooperation stehen die Entwicklung und Lieferung von Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter – insbesondere für Robotergelenke, die im Oberkörper, in den Schultern und Armen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus sollen auch innovative Aktoren bereitgestellt werden, die sowohl in radgestützten als auch in zweibeinigen Humanoiden verbaut werden. Für erstere agiert Schaeffler künftig als bevorzugter Lieferant. Ziel ist es, durch den Einsatz dieser Technologien die Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit der Roboter weiter zu verbessern.
„Als Motion Technology Company wollen wir eine Schlüsselrolle im wachsenden Markt der humanoiden Robotik einnehmen. Wir setzen dabei auf unsere jahrzehntelange Fertigungsexzellenz und Industrialisierungskompetenz. Mit Humanoid gewinnen wir einen attraktiven Partner in Europa, der es uns ermöglicht, gemeinsam Innovationen im Bereich der humanoiden Robotik voranzutreiben“, erklärte Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG.
Strategie trifft Technologie: So verändert Schaeffler die industrielle Robotik
Die Partnerschaft hat nicht nur technologische, sondern auch strategische Dimensionen. So plant Schaeffler, in den kommenden fünf Jahren mehrere Hundert humanoide Roboter in seinen globalen Produktionsstandorten zu integrieren. Auf diese Weise sollen sowohl die Automatisierung als auch die Effizienz der Fertigungsprozesse weiter gesteigert werden. Die Roboter sollen dabei reale Aufgaben übernehmen und unter praxisnahen Bedingungen zum Einsatz kommen.
Ein zentraler Aspekt der Zusammenarbeit liegt auch in der gemeinsamen Datennutzung: Beide Unternehmen erfassen roboterspezifische und anwendungsbezogene Daten, um KI-Modelle zu trainieren und die Leistung der Roboter kontinuierlich zu optimieren. Ziel ist eine intelligente, anpassungsfähige Robotik, die auf komplexe Anforderungen in industriellen Umgebungen reagieren kann.
Artem Sokolov, CEO und Gründer von Humanoid, betont die Bedeutung der praktischen Anwendung: „Seit Jahren findet humanoide Robotik in Laboren, bei Produktdemonstrationen und ‚Proof-of-Concepts‘ statt, doch die reale Anwendung in großen Stückzahlen ist der Moment, in dem die Technologie wirklich auf die Probe gestellt wird. Bei Humanoid sind wir der Überzeugung, dass die Zukunft der humanoiden Robotik nicht durch die beeindruckendsten Demonstrationen definiert wird, sondern durch die Fähigkeit, sie im großen Maßstab zu skalieren und in realen Umgebungen einzusetzen. Diese großflächige Anwendung ist ein wichtiger Schritt in Richtung dieser Zukunft. Sie ermöglicht es uns, Humanoide unter realen Bedingungen zu validieren und einen klaren Weg zur kommerziellen Nutzung in den kommenden Jahren zu ebnen. Gemeinsam mit Schaeffler beweisen wir, dass Humanoide zuverlässig, sicher und effizient in Industrieumgebungen arbeiten können.“
Bereits im November hatte Schaeffler eine Kooperation mit dem Roboter-Spezialisten Neura Robotics bekanntgegeben. Die nun geschlossene Partnerschaft mit Humanoid unterstreicht den strategischen Kurs des Unternehmens, sich als führender Technologiepartner im Bereich der humanoiden Robotik zu etablieren und die industrielle Transformation aktiv mitzugestalten.