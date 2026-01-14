Artem Sokolov, CEO und Gründer von Humanoid, betont die Bedeutung der praktischen Anwendung: „Seit Jahren findet humanoide Robotik in Laboren, bei Produktdemonstrationen und ‚Proof-of-Concepts‘ statt, doch die reale Anwendung in großen Stückzahlen ist der Moment, in dem die Technologie wirklich auf die Probe gestellt wird. Bei Humanoid sind wir der Überzeugung, dass die Zukunft der humanoiden Robotik nicht durch die beeindruckendsten Demonstrationen definiert wird, sondern durch die Fähigkeit, sie im großen Maßstab zu skalieren und in realen Umgebungen einzusetzen. Diese großflächige Anwendung ist ein wichtiger Schritt in Richtung dieser Zukunft. Sie ermöglicht es uns, Humanoide unter realen Bedingungen zu validieren und einen klaren Weg zur kommerziellen Nutzung in den kommenden Jahren zu ebnen. Gemeinsam mit Schaeffler beweisen wir, dass Humanoide zuverlässig, sicher und effizient in Industrieumgebungen arbeiten können.“

Bereits im November hatte Schaeffler eine Kooperation mit dem Roboter-Spezialisten Neura Robotics bekanntgegeben. Die nun geschlossene Partnerschaft mit Humanoid unterstreicht den strategischen Kurs des Unternehmens, sich als führender Technologiepartner im Bereich der humanoiden Robotik zu etablieren und die industrielle Transformation aktiv mitzugestalten.