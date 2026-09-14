Wer an die Schwarz-Gruppe denkt, denkt zunächst an volle Einkaufswagen, Lidl-Filialen und Kaufland-Märkte. Doch wenige Kilometer von der Konzernzentrale in Neckarsulm zeigt sich inzwischen ein anderes Bild: Serverhallen, Cloud-Plattformen und ein neuer Technologiecampus gehören ebenso zum Imperium von Dieter Schwarz wie Supermärkte und Logistikzentren.

Die Geschichte hinter diesem Wandel beginnt 2018. Damals startete die Schwarz-Gruppe mit dem Aufbau einer eigenen Cloud-Plattform. Auslöser war zunächst ein sehr praktisches Problem: Der Handelskonzern wollte seine wachsenden Datenmengen und digitalen Anwendungen auf einer Infrastruktur betreiben, über die er möglichst weitgehend selbst bestimmen konnte. Seit 2019 wird STACKIT innerhalb der Gruppe eingesetzt, 2022 öffnete Schwarz die Plattform auch für Unternehmen und öffentliche Verwaltungen. Damit wurde aus einer internen IT-Lösung ein neues Geschäftsmodell.

2023 ging der Konzern noch einen Schritt weiter und bündelte seine IT- und Digitalaktivitäten unter der neuen Sparte Schwarz Digits. Cloud Computing, Cybersicherheit, künstliche Intelligenz, E-Commerce und weitere digitale Angebote sollten zu einem europäischen Technologie-Ökosystem zusammenwachsen. Die Botschaft war groß: Europas Wirtschaft brauche mehr Kontrolle über ihre digitale Infrastruktur.