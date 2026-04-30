Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie für die Transformation der Logistik. Entsprechend hoch sind die Erwartungen – sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Kaum ein anderer Bereich verspricht vergleichbare Effizienzgewinne, schnellere Entscheidungsprozesse und eine höhere Resilienz gegenüber globalen Störungen.

Eine der aktuell umfassendsten Analysen dazu liefert die Studie „Möglichkeiten von KI in der Logistik“, erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur. Erarbeitet wurde sie vom Logistikum der FH Oberösterreich, BearingPoint sowie dem Verein Netzwerk Logistik (VNL).

Die Ergebnisse zeichnen jedoch ein differenziertes Bild. Denn während die Nutzung von KI klar zunimmt, bleibt ihre tatsächliche Wirkung in vielen Unternehmen begrenzt.

„Wir sehen aktuell eine deutliche Lücke zwischen dem, was KI in der Logistik leisten könnte, und dem, was tatsächlich umgesetzt wird – vor allem bei KMU. Vielen fehlt es nicht am Interesse, sondern an Ressourcen, Klarheit und verlässlicher Orientierung. Wenn wir hier nicht gezielt gegensteuern, droht ein Wettbewerbsnachteil für den Standort. Genau deshalb braucht es praxisnahe Unterstützung statt abstrakter Diskussionen", so VNL-Obmann Franz Staberhofer.

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