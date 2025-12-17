Jahrzehntelang führte Klaus Gehrig - Spitzname: Killerwal - das Unternehmen mit eiserner Hand. Er galt als enger Vertrauter von Schwarz, der bis ins kleinste Detail die Vertriebs- und Fillialstruktur überwachte. Als die Digitalisierung im Lebensmittelhandel Anfang der 2010er-Jahre an Bedeutung gewann, reagierte Gehrig zurückhaltend. Digitale Initiativen wurden früh gestoppt oder gar nicht erst begonnen.

2019 beginnt es hinter den Kulissen zu rumoren. Es ging um die Frage, ob der Konzern beim stationären Handel bleibt oder stärker auf Online und Digitalisierung setzt. Gehrig vertritt dazu eine klare Meinung: Lidl solle auf seine Stärke Fokussieren und davon ablassen, den Weg von Amazon zu gehen.

Diese Haltung hatte Folgen: Am Ende spricht Dieter Schwarz ein Machtwort. Gehrig muss gehen, Schwarz übernimmt kurzzeitig – und setzt wenig später Gerd Chrzanowski an die Spitze. Nur ein Jahr später startet Chrzanowski mit „Lidl Plus“ seine erste große Digitaloffensive. Die App ist ein voller Erfolg und liegt zeitweise auf Platz zwei der beliebtesten Shopping-Apps in Deutschland, direkt hinter Temu und noch vor Shein, Kleinanzeigen oder Amazon.

