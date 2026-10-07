Der Grüne Veltliner ist weit mehr als eine österreichische Rebsorte. Er ist ein Aushängeschild des heimischen Weinbaus, ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und international eng mit der österreichischen Weinkultur verbunden. Doch ausgerechnet seine Zukunft könnte durch den Klimawandel zunehmend schwieriger werden. Steigende Temperaturen, längere Trockenperioden, Spätfrost und extreme Wetterereignisse stellen die Weinbaubetriebe vor Herausforderungen, die sich mit traditionellen Methoden allein nicht immer ausreichend bewältigen lassen.

Eine mögliche Antwort kommt aus der Technologiebranche. Bereits im Juni 2024 erklärte Hermann Erlach, damals Geschäftsführer von Microsoft Österreich, bei einer Veranstaltung des Klubs der Wirtschaftspublizisten, dass künstliche Intelligenz dazu beitragen könne, den Grünen Veltliner zu retten. Das Beispiel sollte zeigen, welchen praktischen Nutzen KI auch außerhalb klassischer Technologieunternehmen entfalten kann.

Gut zwei Jahre später wird deutlicher, was hinter dieser Aussage steckt. In Österreich arbeiten Forschungseinrichtungen, Technologieunternehmen und landwirtschaftliche Betriebe an Lösungen, die Wetterrisiken frühzeitig erkennen, Pflanzenkrankheiten überwachen und den Einsatz von Ressourcen optimieren sollen. Einige Anwendungen wurden bereits im Feld erprobt, andere befinden sich noch in der Forschung.