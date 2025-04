"Der US-Markt hat sich in den letzten eineinhalb Jahren schwächer dargestellt, die Anzahl der aktiven Bohrtürme ist um mehr als 20 Prozent gesunken", erklärte SBO-Vorstandschef Klaus Mader gegenüber der APA. Die Auswirkungen seien vor allem in der Oilfield-Equipment-Division zu spüren, die stark im US-Markt vertreten ist. Hinzu kommt ein verlangsamtes Nachfragewachstum, insbesondere in China.

>>> Das sind die größten Industrieunternehmen in Niederösterreich

Mader hob auch die volatilen Ölpreise hervor: "Im dritten Quartal gab es einen Ölpreisrückgang von fast 17 Prozent." Dies verstärkte die Unsicherheit und führte zu einem zurückhaltenden Investitionsverhalten der Kunden. Zudem könnte eine Eskalation des Konflikts zwischen Iran und Israel die Ölversorgung beeinträchtigen und die Preise weiter steigen lassen.

Trotz der aktuellen Herausforderungen betonte Mader die robusten Fundamentaldaten der Branche: "Die Nachfrage nach Öl wird auch in den nächsten Jahren wachsen. Besonders bei Gas erwarten wir ein starkes Wachstum, da es als wichtige Brückentechnologie gilt."



In den USA, wo Gas rund 40 Prozent des Strommixes ausmacht, werde ein signifikanter Anstieg des Energiebedarfs erwartet – was die Nachfrage nach Gas zusätzlich antreiben könnte.