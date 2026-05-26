Onlinehandel Niceshops E-Commerce : Diese steirische Amazon-Alternative wächst rasant
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Nicehops aus der südoststeirischen Gemeinde Paldau zählt zu den Gewinnern im europäischen Onlinehandel: Das Unternehmen steigerte 2025 den Umsatz um rund 20 Prozent auf 169 Millionen Euro, erhöhte das EBITDA auf acht Millionen Euro und verschickte rund zwei Millionen Pakete in 80 Länder weltweit. Die Exportquote liegt bei 88 Prozent.
Hinter diesen Zahlen steht ein Geschäftsmodell, das sich in zentralen Punkten von dem unterscheidet, was große amerikanische Plattformen wie Amazon verkörpern: spezialisierte Shop-Welten statt breites Angebot von Generalisten, europäische Lieferketten statt globaler Abhängigkeit, eigene Logistik statt ausgelagerter Fulfillment-Dienstleister – und eine Unternehmenskultur, die Leidenschaft für Produkte als echten Wettbewerbsvorteil begreift.
Spezialisierung statt Vollsortiment
Nicehops betreibt heute rund 30 spezialisierte Online-Shop-Welten in bis zu 18 Sprachen, die jeweils auf bestimmte Produktkategorien fokussiert sind: von Naturkosmetik und Nahrungsergänzungsmitteln über 3D-Druck-Zubehör und Filamenten bis hin zu Tierprodukten, Babyartikeln und Poolzubehör. Geschäftsführer Christoph Schreiner beschreibt das Prinzip so: „Wir kombinieren spezialisierte Shop-Welten mit einer zentralen Technologie- und Logistikplattform. Damit können wir Skaleneffekte entlang der gesamten Wertschöpfung realisieren."
Ob Nicehops damit tatsächlich als Alternative zu Amazon gesehen werden kann, beantwortet Schreiner differenziert: „In bestimmten Sortimenten auf jeden Fall. Wenn es um 3D-Druck geht, wenn es um Naturkosmetik geht, wenn es um Lebensmittel geht, wenn es um Tiernahrung oder Tierzubehör geht – auf jeden Fall." In diesen Bereichen verfüge man sogar über ein größeres und tieferes Warenangebot als der amerikanische Platzhirsch.
Für die Zukunft sieht Schreiner allerdings noch erhebliches Wachstumspotenzial: Im Tierbereich wachse man bereits stark, im Naturkosmetik- und Kosmetikbereich gebe es „noch enormes Wachstumspotenzial – das ist auch ein Bereich, wo Amazon nicht stark ist." Hinzu kommt der neu gestartete Mutter-Kind-Baby-Bereich, der laut Schreiner hervorragend anlaufe.
Leidenschaft als Geschäftsprinzip
Ein Grundsatz, der das Wachstum von Nicehops von innen heraus antreibt, ist auf den ersten Blick ungewöhnlich für ein datengetriebenes E-Commerce-Unternehmen: Neue Sortimente werden erst dann aufgebaut, wenn es Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter gibt, die dafür echte Begeisterung mitbringen. „Wir starten ein Sortiment erst dann, wenn wir einen Kollegen haben, der da eine Kompetenz, ein Netzwerk oder eine Leidenschaft mitbringt", sagt Schreiner. „Jemand, der keine Leidenschaft für ein Sortiment mitbringt – das funktioniert nicht wirklich gut. Wenn ich jemanden, der mit Tieren nichts anfängt, auf einmal den Tier-Shop umhänge, wird er nicht mit viel Leidenschaft dahinter sein."
Das Prinzip funktioniert in beide Richtungen: Identifiziert das Unternehmen datenbasiert ein vielversprechendes Sortiment, wird gezielt nach Mitarbeitenden gesucht, die dafür brennen. Umgekehrt kann ein Mitarbeiter mit einem bislang nicht auf dem Radar befindlichen Spezialgebiet ein völlig neues Sortiment anstoßen. Wer bei Nicehops eine Stelle sucht, findet dafür jedenfalls gute Bedingungen: Das Unternehmen wurde beim ersten Antritt bei „Great Place to Work" als größtes österreichisches Unternehmen auf Platz 1 gewählt – und europaweit auf Platz 17 platziert.
Das Herzstück: Logistik aus Saaz
Organisatorisches und operatives Zentrum des gesamten Unternehmens ist das Logistikzentrum im südoststeirischen Saaz, von dem aus sämtliche der rund zwei Millionen Pakete pro Jahr ihren Weg zu Kunden in 80 Ländern antreten. Die Ware wird dabei ausnahmslos per Lkw angeliefert – von Lieferanten direkt ins Lager. „Das funktioniert hervorragend. Da merkt man, abgesehen von den Spritpreisen, kaum Einschränkungen", so Schreiner.
Die Auslieferung an Endkunden erfolgt über etablierte Paketdienstleister: „Wir bedienen uns der Paketdienstleister – Post, DHL, FedEx et cetera – und die liefern über Straße." Nur vereinzelt, bei Expresssendungen, kommt Luftfracht zum Einsatz. Multimodale Konzepte mit Bahntransporten spielen im Modell von Nicehops keine Rolle.
Im Zuge des starken Wachstums und der Erfahrungen aus den Lieferkettenkrisen der vergangenen Jahre hat Nicehops seine Lagerkapazitäten erheblich ausgebaut: „Wir haben im Raum Feldbach ein externes Lager angemietet und eröffnet und unsere Lagerkapazität mehr oder weniger verdoppelt", berichtet Schreiner. Der Grund: Das Unternehmen hat gelernt, deutlich höhere Sicherheitsbestände zu halten – gestützt auf Systeme, „die den Warenbedarf auf Basis historischer Verkaufsdaten und Prognosen berechnen."
Aus Krisen lernen: Buffern statt Hoffen
Die Logik hinter dieser Lagerstrategie wurde durch zwei prägende Schockerlebnisse geprägt: zunächst durch die massiven globalen Lieferkettenstörungen während Corona, aktuell durch die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, die dazu geführt haben, dass Reedereien das Rote Meer zunehmend meiden und Frachten auf längeren Routen um Afrika leiten. „Aktuell meiden die Reedereien generell das Rote Meer", sagt Schreiner. Die Konsequenz: längere Transportzeiten, steigende Containerpreise und spürbare Kostensteigerungen im Vor- und Nachlauf.
Genaue Zahlen über die aktuellen Kostensteigerungen kann Schreiner noch nicht nennen: „Das ist sehr dynamisch – wir sehen, fast tägliche Steigerungen." Was Nicehops daraus macht, ist pragmatisch: „Wir versuchen einfach, die Ware entsprechend zu buffern, weil wir zum Endkunden lieferfähig sein müssen." Zudem kommuniziert man bei Lieferzeiten bewusst konservativ: „Wir versuchen, dem Kunden eine möglichst genaue Lieferzeit anzugeben und sind im Moment nicht zu optimistisch, sodass der Kunde weiß, dass eine gewisse Unsicherheit eingepreist ist."
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Die Erfahrungen aus der Pandemie haben das Unternehmen dabei deutlich resilienter gemacht. „Jetzt können wir damit umgehen", so Schreiner.
Europäische Lieferketten als Fundament
Ein strukturelles Element, das Nicehops von vielen plattformbasierten Wettbewerbern unterscheidet, ist die geografische Zusammensetzung der Lieferantenbasis. Der überwiegende Teil der bezogenen Waren stammt aus Europa – mit Schwerpunkten in Österreich, Deutschland, Italien und Frankreich. „Wir haben einen Großteil unserer Lieferanten aus Europa", sagt Schreiner. „Österreichische Produzenten, Deutschland, Italien, Frankreich – das sind alles für uns selevante Einkaufsmärkte, weil das auch die Hersteller für diese Produkte sind, die wir verkaufen."
Das gilt vor allem für Naturkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Verbrauchsgüter generell. Auch im 3D-Druck-Segment, das einen starken Wachstumsträger darstellt, gibt es laut Schreiner „ausreichend osteuropäische Marken und europäische Hersteller" – etwa im Bereich der Filamente, also der „Tinte" für 3D-Drucker. Asiatische Lieferanten spielen lediglich in zwei Segmenten eine große Rolle: im 3D-Druck selbst – wo Hersteller wie Bambu Lab dominieren, das Schreiner als „quasi das iPhone unter den 3D-Druckern" bezeichnet – und im Poolbereich. „Alles andere ist zu einem Großteil aus Europa bezogen."
Premium-Positionierung als Margenschutz
Neben der Logistik ist die klare Qualitätsstrategie ein wesentlicher Treiber der wirtschaftlichen Stabilität. Nicehops verkauft bewusst keine No-Name-Produkte, sondern fokussiert sich auf bekannte Marken und hochwertige Sortimente – mit messbaren Effekten: Die Retourenquote liegt laut Unternehmen bei lediglich drei Prozent und damit weit unter dem Branchendurchschnitt. Weniger Retouren bedeuten geringere Logistikkosten, stabilere Prozesse und deutlich bessere Margen in einem Markt, der notorisch margenschwach ist. „Unser Wachstum ist das Ergebnis eines klar strukturierten Geschäftsmodells", sagt Schreiner. Geschäftsführerin Carina Hödl verweist ergänzend auf die Systemstärke als Fundament: „Die Verzahnung von selbst entwickelter Technologie, leistungsfähiger Logistik und einer klar aufgebauten Organisation bilden die Grundlage unseres Wachstums. Diese Systemstärke ermöglicht es uns, neue Märkte und Shop-Konzepte effizient zu integrieren."
Europäische Identität als Marktchance
In einem Umfeld wachsender Skepsis gegenüber amerikanischen Tech-Konzernen sieht Nicehops seine Herkunft zunehmend als strategischen Vorteil. „Uns ist wichtig, dass wir als europäisches, österreichisches Unternehmen wahrgenommen werden", sagt Schreiner. „Wir sehen, dass das auch für die Kunden immer wichtiger wird – wir wollen eine europäische Alternative zu den amerikanischen Größen sein."
Die Wachstumsstrategie setzt dabei klar auf Europa: Besonders stark performen derzeit die Märkte Schweiz, Ungarn und Polen, neu erschlossen wurden zuletzt Rumänien und Norwegen. Weiter östlich denkt man bei Nicehops in Etappen: Israel und die Türkei standen zwar auf der Agenda für 2025, Israel wurde aber vorerst zurückgestellt. „Israel ist derzeit sehr unsicher und das Land hat gerade andere Themen, um sich um solche Zoll-Themen zu kümmern – und wir wollen nicht unbedingt einen Markt aufmachen, der mitten in einem Konflikt steckt", erklärt Schreiner. Die Priorität bleibt Europa: „Da gibt es ausreichend Märkte, die kein Konfliktpotenzial haben, aber einfach ausreichend Wachstumspotenzial – wenn man sich Rumänien, Polen anschaut."
Mit rund 400 Mitarbeitenden – und 50 geplanten Neuzugängen im Jahr 2026 – und der klaren Ambition, die Plattform zu einem führenden europäischen Premium-E-Commerce-Anbieter mit Milliardenpotenzial auszubauen, will Nicehops in die nächste Wachstumsphase eintreten. Im Fokus stehen dabei der Ausbau von Fulfillment- und Technologiedienstleistungen für Partnerunternehmen sowie die Weiterentwicklung eigener Marken.