Nicehops betreibt heute rund 30 spezialisierte Online-Shop-Welten in bis zu 18 Sprachen, die jeweils auf bestimmte Produktkategorien fokussiert sind: von Naturkosmetik und Nahrungsergänzungsmitteln über 3D-Druck-Zubehör und Filamenten bis hin zu Tierprodukten, Babyartikeln und Poolzubehör. Geschäftsführer Christoph Schreiner beschreibt das Prinzip so: „Wir kombinieren spezialisierte Shop-Welten mit einer zentralen Technologie- und Logistikplattform. Damit können wir Skaleneffekte entlang der gesamten Wertschöpfung realisieren."

Ob Nicehops damit tatsächlich als Alternative zu Amazon gesehen werden kann, beantwortet Schreiner differenziert: „In bestimmten Sortimenten auf jeden Fall. Wenn es um 3D-Druck geht, wenn es um Naturkosmetik geht, wenn es um Lebensmittel geht, wenn es um Tiernahrung oder Tierzubehör geht – auf jeden Fall." In diesen Bereichen verfüge man sogar über ein größeres und tieferes Warenangebot als der amerikanische Platzhirsch.

Für die Zukunft sieht Schreiner allerdings noch erhebliches Wachstumspotenzial: Im Tierbereich wachse man bereits stark, im Naturkosmetik- und Kosmetikbereich gebe es „noch enormes Wachstumspotenzial – das ist auch ein Bereich, wo Amazon nicht stark ist." Hinzu kommt der neu gestartete Mutter-Kind-Baby-Bereich, der laut Schreiner hervorragend anlaufe.