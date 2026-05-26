Onlinehandel Niceshops E-Commerce : Diese steirische Amazon-Alternative wächst rasant

26.05.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Während viele Onlinehändler unter Konsumflaute und steigenden Logistikkosten leiden, wächst Niceshops aus der Steiermark kräftig weiter. Das Unternehmen setzt auf europäische Lieferketten, eigene Logistik und spezialisierte Shop-Welten – und positioniert sich damit bewusst als Alternative zu Amazon.
Niceshops Logistikzentrum Steiermark
© Günther Linshalm

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Erstveröffentlichung
26.05.2026
Letzte Aktualisierung
26.05.2026
Michaela Holy