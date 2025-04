Ein Schiedsgericht hat der österreichischen OMV im Rechtsstreit mit dem russischen Energiekonzern Gazprom Schadenersatz in Höhe von 230 Millionen Euro plus Zinsen und Kosten zugesprochen. Dieser Betrag wird laut OMV unmittelbar mit den Zahlungsverpflichtungen gegenüber Gazprom Export aus dem bestehenden österreichischen Liefervertrag verrechnet. Wie das Unternehmen am Abend mitteilte, könnte dies jedoch zu einer Unterbrechung der russischen Gaslieferungen führen. Die OMV betonte jedoch, auf ein solches Szenario gut vorbereitet zu sein.

>>> OMV-Chef Alfred Stern: Wenn Gazprom kein Gas mehr liefert, wird nicht bezahlt



