Im Plan liegt man laut Stern hingegen beim Gasprojekt Neptun Deep im rumänischen Schwarzen Meer. "Das Ziel ist, dass wir im ersten Quartal nächsten Jahres mit den Bohrungen beginnen. Das Transocean Drilling Rigg ist bereits unterwegs ins Schwarze Meer." Bis 2027 wolle man dort in die Produktion kommen.



"Wir haben Gas ja als unbedingt notwendige Brückentechnologie für die Energiewende in unserer Strategie drinnen", erklärte Stern. "Das ist ein wirklich wichtiges Projekt, nicht nur für Rumänien, sondern für die EU insgesamt. Das ist das größte Gasentwicklungsprojekt in der EU-27. Rumänien kann damit gasunabhängig und zum Exporteur von Gas werden." Im Vergleich zu LNG mache das Projekt absolut Sinn - nicht nur, was die Kosten betrifft, sondern auch im Hinblick auf die Umwelt und die Energieeffizienz.