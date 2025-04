Das börsennotierte Unternehmen Cleen Energy, das bereits seit längerer Zeit mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, steht endgültig vor dem Aus. Die Versuche, im Rahmen eines Sanierungsverfahrens einen Investor zu gewinnen, sind gescheitert. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sei eine Sanierung nun „nicht mehr darstellbar“. Deshalb wird der ursprüngliche Sanierungsplan zurückgezogen, und das laufende Insolvenzverfahren wird in ein Konkursverfahren überführt.

Diese Entwicklung kommt nicht völlig überraschend, da Cleen Energy bereits seit mehreren Monaten mit wirtschaftlichen Problemen konfrontiert war. Der Rückzug des Sanierungsplans bedeutet, dass nun die vollständige Abwicklung des Unternehmens bevorsteht. Für Mitarbeiter, Gläubiger und Investoren bedeutet dies weitreichende Konsequenzen.