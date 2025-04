Die Insolvenzzahlen in Österreich sind im Jahr 2024 stark angestiegen. Laut Statistik Austria wurden im vergangenen Jahr 6.545 Firmenpleiten verzeichnet – das entspricht einem Anstieg von 23 Prozent im Vergleich zu 2023. „Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen von Statistik Austria im Jahr 2019“, erklärte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung. Im Gegensatz dazu gingen die Firmengründungen deutlich zurück.

„Die anhaltende Wirtschaftskrise und die großen Unsicherheiten schlagen auf die Insolvenzen durch und bremsen die Unternehmensgründungen ein“, so Thomas weiter. Besonders im letzten Quartal 2024 (Oktober-Dezember) war der Anstieg deutlich spürbar: 1.713 Unternehmen meldeten in diesem Zeitraum Insolvenz an. Am stärksten betroffenwar der Dienstleistungsbereich, gefolgt von der Baubranche und dem Handel.