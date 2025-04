Am Montag kamen Aktionäre und Gläubiger in Stuttgart zusammen, um über das Konzept zu beraten und abzustimmen. Die Kleinaktionäre stimmten wie erwartet gegen den Plan, da dieser ihre Enteignung vorsieht. Grundlage dafür ist das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG), das eine Aushebelung der Anlegerinteressen in solchen Fällen ermöglicht. Während die Unternehmensführung den Schritt als alternativlos bezeichnet, kritisieren Aktionärsschützer die Entscheidung und haben rechtliche Schritte eingeleitet.

>>> Varta rettet sich vor der Insolvenz - Sanierungsplan mit Porsche und Tojner steht

Das StaRUG-Verfahren ermöglicht es, die Interessen der Aktionäre zugunsten der Sanierung auszusetzen. Während die Unternehmensführung diesen Schritt als alternativlos bezeichnete, sehen Aktionärsschützer dies kritisch. Die Schutzgemeinschaft der Kleinanleger (SdK) hatte daher bereits am vergangenen Freitag Verfassungsbeschwerde eingereicht. Sie argumentierte, dass der entschädigungslose Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen der Sanierung gegen die im Grundgesetz garantierte Eigentumsgarantie verstoße.

Varta plant, an allen deutschen Standorten festzuhalten und die Mitarbeiterzahl stabil zu halten. Allerdings sind Stellenstreichungen in der Verwaltung vorgesehen, während in der Produktion neue Mitarbeiter gesucht werden.



Trotz gesenkter Umsatzprognosen (aktuell: 750 bis 800 Millionen Euro) gab sich CEO Michael Ostermann vor der Verhandlung optimistisch: „Varta hatte ja kein operatives Problem, sondern ein Schuldenproblem.“ Besonders im Markt für Konsumgüter und Hörgeräte sieht er Chancen. Auch das Geschäft mit Energiespeichern für Photovoltaikanlagen könnte wieder wachsen.