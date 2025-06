Auch in den USA musste Meyer Burger einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Die noch im Aufbau befindliche Solarmodulproduktion in Goodyear, Arizona wurde vor wenigen Tagen abrupt gestoppt. Der Grund: fehlende finanzielle Mittel. Alle noch verbliebenen 282 Mitarbeitenden am US-Standort erhielten die Kündigung – die Zukunft der dortigen Produktionsstätte ist ungewiss.

>>> Meyer Burger startet Sanierungsplan: Neuer CEO und Stellenabbau sollen Solarkonzern retten

Besonders brisant: Die amerikanische Modulproduktion war auf in Deutschland gefertigte Solarzellen angewiesen – ein weiteres Indiz für die weitreichenden Folgen der Insolvenzanträge auf das globale Geschäftsmodell.

Bereits im August 2024 hatte Meyer Burger den geplanten Ausbau seiner US-Solarzellenfabrik auf Eis gelegt. Kurz darauf trat CEO Gunter Erfurt überraschend zurück. Im November verlor das Unternehmen dann auch noch seinen wichtigsten Kunden – ein herber Rückschlag für das ohnehin angeschlagene Geschäftsmodell.

Trotz der angespannten Lage laufen weiterhin Gespräche mit potenziellen Investoren über eine Beteiligung oder mögliche Übernahme. Zudem hält Meyer Burger das operative Geschäft mit einer vierten Fristverlängerung zur Rückzahlung einer Brückenfinanzierung aktuell am Leben.

Die Tochtergesellschaften in der Schweiz und in den USA sollen laut Konzernangaben erhalten bleiben – doch nach dem Produktionsstopp in Arizona wirkt selbst diese Aussage zunehmend fragil.