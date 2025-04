Mit dieser Expansion will AT&S einen wichtigen Meilenstein in seiner globalen Wachstumsstrategie setzen. Das neue Büro soll auch neue Geschäftsmöglichkeiten in der Region eröffnen. Bis zum Geschäftsjahr 2026/27 strebt AT&S einen Umsatz von rund 2,4 Milliarden Euro an.

Nach dem kürzlich abgeschlossenen Verkauf des AT&S-Werks in Ansan an die italienische Technologiegruppe Somacis will man mit der neuen Vertriebszentrale das Engagement in Südkorea vertiefe. AT&S sieht Korea weiterhin als Schlüsselmarkt für bestehende und zukünftige Partnerschaften.