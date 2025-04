AT&S verkauft ihre Tochtergesellschaft AT&S Korea inklusive Werk in Ansan an das italienische Technologieunternehmen Somacis. Wie das Unternehmen bekannt gab, beträgt der Verkaufspreis rund 405 Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund hat AT&S schon einmal die Prognosen für die Geschäftsjahre 2024/25 und 2026/27 nach unten angepasst. Nun müssen die Prognosen ein weiteres Mal nach unten geschraubt werden.

"Exklusive der Effekte aus dem Anlauf der neuen Produktionskapazitäten in Kulim und Leoben sowie Einmalkosten aus der Umsetzung des Kostenoptimierungs- und Effizienzprogrammes in Höhe von bis zu 110 Mio. € (zuvor: bis zu 88 Mio. €) wird die bereinigte EBITDA-Marge voraussichtlich zwischen 24 und 26 % [zuvor: 24 und 26 % (ohne Beitrag aus dem Werk in Ansan) bzw. 25 und 27 % (inklusive Beitrag aus dem Werk in Ansan)] liegen", so AT&S in der Aussendung. Weitere Details wird das Unternehmen im Rahmen seiner Halbjahreszahlen 2024/25 am 31. Oktober veröffentlichen.