Managerinnen-Ranking 2026 : Frauen in der Industrie: Die mächtigsten Entscheiderinnen Österreichs

17.04.2026
Lesezeit: ca. 2 Minuten
Welche Frauen prägen Österreichs Industrie wirklich? Das neue Ranking zeigt die 145 einflussreichsten Managerinnen des Landes – und wer in der Branche über besonders starke Netzwerke verfügt.
Das sind Österreichs wichtigste Managerinnen 2026

Das neue Managerinnen-Ranking 2026 zeigt, welche 145 Frauen Österreichs Industrie besonders stark prägen.

- © Industriemagazin nach Infineon, Voestalpine, F. List

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Erstveröffentlichung
17.04.2026
Letzte Aktualisierung
17.04.2026
Michaela Holy
Daniel Pohselt