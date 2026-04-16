Beim Einstieg in die industrielle Digitalisierung unterstützt das Automatisierungsunternehmen ifm electronic mit der kostenlosen Online-Masterclass „Von den Grundlagen bis zum digitalen Zwilling“, die on demand auf der ifm-Webseite zu finden ist. Nach mehreren Live-Seminaren im Jahr 2025 steht die Masterclass nun in drei kompakten einstündigen Slots zur Bearbeitung im eigenen Tempo zur Verfügung. Die Teilnehmenden erwartet neben einer Einführung in die Grundlagen der Digitalisierung ein Blick auf Österreich im EU-Vergleich: Wo stehen die heimischen Unternehmen? Die Masterclass legt Wert darauf, an konkreten Beispielen zu zeigen, wie Digitalisierung mit minimalem Aufwand gelingt. Im Fokus steht die ifm-Plattform moneo, mit der Maschinenzustände erfasst, Betriebsstundenzähler eingerichtet und die Schwingungsüberwachung integriert werden können. Das dritte Modul beschäftigt sich schließlich mit dem Weg zum Digitalen Zwilling. Eine Live-Demo mit moneo nimmt die Schnittstellen in den Blick, von MQTT und Modbus TCP über OPC UA bis hin zur Steuerung Siemens S7 und der Software ifm Agent.

Die Masterclass zeigt: Der Einstieg in die Digitalisierung ist nicht schwer! Dank Interoperabilität sichern Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit auch in schwierigen Zeiten und machen die eigenen Anlagen, aber auch die Mitarbeitenden, fit für die Herausforderungen der Zukunft.

>> Alle Informationen zur Masterclass