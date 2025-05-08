Trotz Trumps unberechenbarer Zollpolitik hält BMW am Ausblick für 2025 fest. Während Mercedes, Volkswagen, Stellantis, General Motors, Ford oder Toyota die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr zurückzogen oder drastisch nach unten korrigierten, erklärte Vorstandsmitglied Walter Mertl vergangenen Mittwoch: „Wir gehen davon aus, dass die Zollerhöhungen teilweise nur temporär sind und es ab Juli 2025 zu Reduzierungen kommt.“

Anlass für die Rede war die Präsentation der Quartalsergebnisse - und die hatten es in sich: unterm Strich verdiente der Münchener Automobilhersteller 2,2 Milliarden Euro, das waren 26,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank um 7,8 Prozent, die weltweiten Auslieferungen - inklusive der Marken Mini und Rolls-Royce – reduzierten sich um 1,4 Prozent auf 586.000 Fahrzeuge.

Umso überraschender die Prognose für das Gesamtjahr 2025: Mit rund elf Milliarden Euro vor Steuern will der Konzern erneut so viel verdienen wie 2024. Das dürfte jedoch nur gelingen, wenn die Münchner die von der US-Regierung angekündigten Zölle für sich abfedern können. Bleibt die entscheidende Frage: Warum geht BMW davon aus, dass die Zölle nur ein kurzfristiges Hindernis sind – und Trump bereits ab Juli den Zollsatz senkt?

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