BMW Quartalszahlen 2025 : Warum BMW keine Angst vor Trump’s Zöllen hat

08.05.2025
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Während Mercedes, Volkswagen, Stellantis & Co ihre Jahresprognosen wegen der US-Zölle reihenweise einkassieren, hält BMW an seiner Prognose fest: Die Münchner setzen auf ihre Produktionsvorteile in Nordamerika – und darauf, dass Trump am Ende nachgibt.

Inhalt

BMW auf der Shanghai Auto Messe

Auftritt in China mit Signalwirkung: Auf der Automesse in Shanghai präsentiert sich der deutsche Hersteller selbstbewusst – trotz weltweiter Handelskonflikte und US-Zollrisiken.

- © BMW

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Erstveröffentlichung
08.05.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Dominique Otto