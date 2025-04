Die Einführung von Strafzöllen hätte weitreichende wirtschaftliche Konsequenzen. Zunächst würden die Produktionskosten für US-Autobauer steigen, da viele Bauteile und Fahrzeuge in den Nachbarländern gefertigt und dann in die USA importiert werden. Diese Mehrkosten könnten entweder an die Verbraucher weitergegeben werden, was zu höheren Autopreisen führen würde, oder müssten von den Unternehmen selbst getragen werden, was die Gewinnmargen schrumpfen ließe.

Laut Farley könnten diese zusätzlichen Kosten die Gewinne der US-Autohersteller um Milliarden Dollar schmälern. Dies wäre besonders problematisch in einem Marktumfeld, das ohnehin von intensiver Konkurrenz und den Herausforderungen der Transformation hin zur Elektromobilität geprägt ist. Zudem könnten Arbeitsplatzverluste in den USA die Folge sein, da Unternehmen gezwungen wären, Kosten zu senken oder Produktionskapazitäten ins Ausland zu verlagern.