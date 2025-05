Erstmals in der fast 100-jährigen Geschichte der Ford-Werke in Köln hat ein Streik begonnen. Mit dem Arbeitskampf will die IG Metall den Druck auf das Management erhöhen und eine Abkehr vom geplanten Sparkurs erreichen. Die deutsche Tochtergesellschaft des US-Autokonzerns gilt bereits seit längerem als Verlustgeschäft. Der Ausstand soll laut IG Metall mit dem Ende der letzten Nachtschicht am Donnerstag beendet werden.

>>> Fords Kampf um Köln: Streik, Sparkurs und die Frage nach der Zukunft in Europa

"Alle 10.000, 11.000 Kollegen wissen, worum es geht", erklärte Betriebsratsvorsitzender Benjamin Gruschka. Hintergrund sei die im März vom Vorstand gekündigte Patronatserklärung, wodurch „die USA damit den Finger an den roten Knopf gelegt“ hätten. Laut Gruschka sei eine Insolvenz in den kommenden Jahren möglich – und auch kurzfristig nicht auszuschließen: "Man muss aber auch kurzfristig eine Insolvenz befürchten", sagte er im Interview mit der WirtschaftsWoche und verwies auf die schwache Nachfrage im Automobilmarkt.