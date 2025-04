In weiteren internationalen Märkten sah sich Stellantis ebenfalls mit deutlichen Herausforderungen konfrontiert. Im Mittleren Osten, in Afrika sowie in China gingen die Absatzzahlen zweistellig zurück. Diese Rückgänge spiegeln sowohl die geopolitischen Unsicherheiten als auch strukturelle Probleme wie mangelnde lokale Produktion und eine schwache Markenwahrnehmung in diesen Regionen wider.

Einziger Lichtblick im globalen Bild war Südamerika: Hier konnte Stellantis im ersten Quartal ein sattes Absatzplus von 19 Prozent verbuchen. Die Region gilt inzwischen als drittwichtigster Markt für den Konzern und zeigt sich in den letzten Quartalen überraschend robust. Modelle wie der Fiat Strada und der Peugeot 208 erfreuen sich insbesondere in Brasilien und Argentinien stabiler Nachfrage.

Die aktuellen Zahlen dürften den Druck auf Stellantis weiter erhöhen. Angesichts eines sich verschärfenden Wettbewerbsumfelds und eines wachsenden Wandels hin zur Elektromobilität steht der Konzern vor wichtigen strategischen Weichenstellungen. Investitionen in E-Mobilität, Digitalisierung und neue Plattformen müssen mit Kostendisziplin und globaler Effizienzsteigerung in Einklang gebracht werden.

Branchenexperten sehen vor allem die Entwicklung in Nordamerika kritisch. „Ein Rückgang um 20 Prozent in einem so wichtigen Markt ist alarmierend und zeigt, dass Stellantis strukturelle Probleme hat, die über kurzfristige Effekte hinausgehen“, kommentiert ein Analyst der Commerzbank.

Gleichzeitig ist zu beobachten, dass der Konzern in puncto Elektromobilität gegenüber Wettbewerbern wie Tesla, BYD oder Volkswagen an Boden verliert. Die angekündigten Elektromodelle wie der neue elektrische Jeep Wagoneer oder der Fiat Panda EV lassen bislang noch auf sich warten – und der Markt reagiert zunehmend ungeduldig.