Der Automobilkonzern Stellantis, Muttergesellschaft von Opel, sieht sich aufgrund zunehmender Unsicherheiten rund um US-Importzölle gezwungen, seine Jahresprognose zurückzuziehen. Die Entscheidung zeigt die wachsende Belastung durch geopolitische Spannungen und protektionistische Tendenzen auf dem globalen Automarkt. Wie der Konzern am Mittwoch in Amsterdam mitteilte, befindet sich das Management derzeit in „intensiven Gesprächen mit Politikern bezüglich der Handelspolitik“ und arbeite aktiv daran, die negativen Auswirkungen durch etwaige Zollerhöhungen zu begrenzen.

Im ersten Quartal 2025 musste Stellantis einen Umsatzrückgang um 14 Prozent auf 35,8 Milliarden Euro hinnehmen. Die Fahrzeugverkäufe gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9 Prozent auf 1,22 Millionen Einheiten zurück. Dieser Rückgang war bereits im Vorfeld erwartet worden, fiel jedoch deutlicher aus als von vielen Analysten prognostiziert. Gründe hierfür sind neben den Zollängsten auch Lieferkettenprobleme, ein schwacher Absatzmarkt in Nordamerika sowie eine verhaltene Nachfrage in Europa.