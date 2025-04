Die Insolvenz der KTM AG zieht immer weitere Kreise. Nachdem das Traditionsunternehmen im Bereich Motorräder und Mobilität bereits selbst mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, sind nun auch zwei ihrer Tochtergesellschaften betroffen: Die Avocodo GmbH und die Pierer E-Commerce GmbH mussten Insolvenz anmelden. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der beiden Unternehmen wirken sich direkt auf rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie über 120 Gläubiger aus.

>>> Sparmaßnahmen bei KTM: Rückzug aus dem MotoGP?

Am Dienstag wurden laut Mitteilungen des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV), der Creditreform und des KSV1870 für beide Unternehmen Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eingeleitet. Diese Verfahren wurden am Landesgericht Linz und am Landesgericht Ried eröffnet. Ziel ist es, den Betrieb der beiden Unternehmen durch Restrukturierungsmaßnahmen fortzuführen.

Die Avocodo GmbH, ein IT-Dienstleister mit Fokus auf den Betrieb und die Wartung von Händlerplattformen, Websites und Kundenportalen, generiert über 80 Prozent ihres Umsatzes durch Dienstleistungen für die KTM AG und die KTM Forschungs- & Entwicklungs GmbH. Die Pierer E-Commerce GmbH, die für den Online-Vertrieb und die digitale Vermarktung innerhalb der Pierer-Gruppe verantwortlich ist, erwirtschaftete 96 Prozent ihres Umsatzes über die KTM AG.