Bosch-Chef stellt massiven Abbau in Aussicht : Bei Bosch wackeln 12.000 Jobs bis 2032

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Die Bosch-Gruppe plant angesichts der schwierigen Marktlage an einigen Standorten einen weiteren Abbau von Arbeitsplätzen. "Wir werden um einen weiteren Stellenabbau nicht herumkommen", so Bosch-Chef Stefan Hartung in einem Interview. Er begründet dies mit der weltweit schwachen Autokonjunktur, der wachsenden Konkurrenz aus China und der Verunsicherung der Verbraucher.