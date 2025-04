Als Hauptgründe für die geplanten Standortschließungen nennt Bosch gestiegenen Wettbewerbs- und Kostendruck sowie eine rückläufige Nachfrage. Die Produktionsauslastung sei deutlich gesunken, was durch bestehende Sparprogramme nicht mehr aufgefangen werden könne. In den betroffenen Werken werden unter anderem Bohr- und Schlaghämmer sowie Winkelschleifer produziert. Diese Fertigung soll künftig in kostengünstigere Standorte wie beispielsweise Ungarn verlagert werden.

Im sächsischen Sebnitz sind demnach derzeit rund 280 Menschen beschäftigt. Eine anderweitige Ausrichtung des Standorts sei wirtschaftlich nicht tragfähig. Bosch prüft, das Werk zu verkaufen. In Leinfelden sind etwa 230 Beschäftige betroffen.

Bosch Power Tools produziert eine breite Palette an Elektrowerkzeugen, Gartengeräten, Messtechnik und Zubehör. Im Jahr 2024 erzielte die Bosch-Tochter einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro. Von den weltweit rund 18.700 Beschäftigten arbeiten etwa 3.000 in Deutschland – ein Großteil davon am Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen. Weitere Produktionsstandorte befinden sich unter anderem in Ravensburg und Murrhardt.

Bereits zur Jahresmitte 2024 hatte sich Power Tools mit dem Betriebsrat auf einen umfangreichen Stellenabbau im Zentral-, Entwicklungs- und Verwaltungsbereich verständigt: 480 Stellen sollen dabei wegfallen. Konzernchef Stefan Hartung schließt weitere Sparmaßnahmen im gesamten Bosch-Konzern nicht aus – insgesamt könnten Tausende Arbeitsplätze betroffen sein.