Ein Millionenkredit, ein geplatzter Deal und ein erbitterter Machtkampf: Inmitten der existenzbedrohenden Krise bei KTM droht nun auch das Firmengeflecht rund um Stefan Pierer ins Wanken zu geraten. Ein interner Konflikt zwischen zwei Geschäftspartnern spitzt sich dramatisch zu – und könnte das gesamte Pierer-Imperium erschüttern.

Ende 2024 gewährte Zöchling über seine Dabepo Holding AG der Pierer Konzerngesellschaft mbH ein Darlehen von rund 80 Millionen Euro. Als Sicherheit verpfändete die Pierer Industrie AG Anteile an Dabepo. Die Rückzahlung sollte bis Ende Juni 2025 erfolgen.

Doch Zöchling wirft Pierer vor, die Vereinbarung verletzt zu haben. Konkret geht es um das Nichtinformieren über die Vorkaufsrechte des indischen Herstellers Bajaj, der Miteigentümer von KTM ist.

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Infolgedessen stellte Zöchling das Darlehen fällig. Da die Rückzahlung ausgeblieben ist, beabsichtigt er nun, die verpfändeten Aktien zu verwerten. Dabei handelt es sich um 100 Prozent der Pierer Industrie AG sowie diverse Industrie- und Immobilienbeteiligungen. Damit gerät nicht nur KTM, sondern das gesamte Pierer-Imperium in den Fokus.

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