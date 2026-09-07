In Teslas einzigem europäischen Autowerk beginnt eine entscheidende Phase des Produktionshochlaufs. Ab Mitte Oktober sollen in Grünheide bei Berlin 7.500 Fahrzeuge pro Woche vom Band laufen. Zuletzt lag die Produktion nach Angaben aus dem Werk noch bei weniger als 6.500 Autos. Um schneller an die selbst gesetzte Zielmarke heranzukommen, setzt Tesla im September auf verpflichtende Mehrarbeit.

Für den 18., 19. und 25. September sind drei zusätzliche Schichten angesetzt. Betroffen sind Beschäftigte der gesamten Fahrzeugfertigung einschließlich der dazugehörigen Unterstützungsbereiche. Die Schichtgruppen Blau, Rot und Silber müssen jeweils einmal zusätzlich antreten. Nicht Teil der Regelung sind unter anderem die Bereiche Drive Unit, Battery und Cell.

Damit verschärft Tesla wenige Wochen vor dem geplanten nächsten Produktionsschritt das Tempo. Die zusätzlichen Schichten allein dürften allerdings nicht ausreichen, um das Oktoberziel bereits vorzeitig zu erreichen. Nach Angaben aus der Fabrik entstehen derzeit ungefähr 450 Fahrzeuge pro Schicht. Selbst in einer Woche mit zwei zusätzlichen Schichten wäre damit eine Produktion von ungefähr 7.100 bis 7.300 Fahrzeugen erreichbar.