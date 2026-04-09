Tesla arbeitet Insidern zufolge an einem neuen Elektro-SUV, das kleiner und billiger sein soll als die bisherigen Volumenmodelle. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters hat der Konzern in den vergangenen Wochen Zulieferer kontaktiert, um über Bauteile und Fertigung zu sprechen. Das Fahrzeug wäre demnach kein Ableger von Model 3 oder Model Y, sondern eine eigenständige Neuentwicklung. Drei der vier von Reuters zitierten Quellen sagen, Tesla wolle das Modell zunächst in Shanghai bauen. Ein weiterer Insider berichtet, später seien auch Produktionen in den USA und Europa denkbar. Tesla selbst beantwortete Fragen zu dem Projekt nicht.

Lesetipp: Teslas Absturz: Warum Musk jetzt auf KI statt Autos setzt

Sollte das Vorhaben tatsächlich grünes Licht bekommen, wäre das mehr als nur eine Modellpflege. Es wäre ein möglicher Richtungswechsel. Elon Musk hatte 2024 das lange erwartete Billigauto-Projekt gestoppt, das in Anlegerkreisen oft als „Model 2“ gehandelt wurde. Stattdessen rückte Tesla Robotaxis und humanoide Roboter in den Mittelpunkt. Reuters berichtet nun, das neue Fahrzeug könne zwei Ziele zugleich bedienen: Es könnte als günstigeres Massenmodell verkauft werden und zugleich so ausgelegt sein, dass es später auch in eine autonome Strategie passt.