Tesla neues Elektroauto 2026 : Teslas Kampfansage an BYD: Neues Kompakt-SUV soll den Absatz retten
Tesla arbeitet Insidern zufolge an einem neuen Elektro-SUV, das kleiner und billiger sein soll als die bisherigen Volumenmodelle. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters hat der Konzern in den vergangenen Wochen Zulieferer kontaktiert, um über Bauteile und Fertigung zu sprechen. Das Fahrzeug wäre demnach kein Ableger von Model 3 oder Model Y, sondern eine eigenständige Neuentwicklung. Drei der vier von Reuters zitierten Quellen sagen, Tesla wolle das Modell zunächst in Shanghai bauen. Ein weiterer Insider berichtet, später seien auch Produktionen in den USA und Europa denkbar. Tesla selbst beantwortete Fragen zu dem Projekt nicht.
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Sollte das Vorhaben tatsächlich grünes Licht bekommen, wäre das mehr als nur eine Modellpflege. Es wäre ein möglicher Richtungswechsel. Elon Musk hatte 2024 das lange erwartete Billigauto-Projekt gestoppt, das in Anlegerkreisen oft als „Model 2“ gehandelt wurde. Stattdessen rückte Tesla Robotaxis und humanoide Roboter in den Mittelpunkt. Reuters berichtet nun, das neue Fahrzeug könne zwei Ziele zugleich bedienen: Es könnte als günstigeres Massenmodell verkauft werden und zugleich so ausgelegt sein, dass es später auch in eine autonome Strategie passt.
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Tesla: Neues Kompakt-SUV soll zwei Probleme auf einmal lösen
Nach Angaben eines Insiders und eines Tesla-Mitarbeiters verfolgt der Hersteller inzwischen offenbar eine flexiblere Produktlogik. Fahrzeuge sollen demnach so entwickelt werden, dass sie entweder fahrerlos eingesetzt oder klassisch mit Lenkrad und Pedalen angeboten werden können. Dahinter steckt ein nüchternes Kalkül: In vielen Märkten dürfte die breite Zulassung vollautonomer Autos noch Jahre auf sich warten lassen. Mit einem Modell, das beide Varianten erlaubt, könnte Tesla seine Absatzchancen erhöhen und die Auslastung der Werke sichern, solange das Geschäft mit Robotaxis regulatorisch und technisch noch nicht im Massenmarkt angekommen ist. Reuters verweist in diesem Zusammenhang auch darauf, dass Tesla in Austin bisher nur einen kleinen Robotaxi-Betrieb aufgebaut hat.
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Technisch soll das neue SUV klar auf Kosten- und Gewichtsvorteile getrimmt werden. Zwei Quellen zufolge wäre das Fahrzeug rund 4,28 Meter lang und damit deutlich kürzer als das Model Y. Beim Preis soll es spürbar unter dem Model 3 liegen, das Reuters zufolge in China ab 34.000 Dollar und in den USA bei rund 37.000 Dollar startet. Um dieses Ziel zu erreichen, plane Tesla nach Angaben der Informanten unter anderem mit einer kleineren Batterie, einem einzelnen Elektromotor statt eines optionalen Doppelmotor-Antriebs und einem niedrigeren Fahrzeuggewicht. Ein Insider nennt rund 1,5 Tonnen als Zielwert. Das wäre deutlich weniger als beim Model Y, das Reuters mit etwa zwei Tonnen angibt. Wann die Serienproduktion beginnen könnte, ist offen. Nach derzeitigem Stand gilt ein Start noch im Jahr 2026 als unwahrscheinlich.
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Der Zeitpunkt für ein solches Projekt ist kein Zufall. Tesla steht im Kerngeschäft mit Elektroautos unter Druck. Reuters berichtete Anfang Januar, dass die Auslieferungen 2025 bereits das zweite Jahr in Folge gefallen sind. Aufs Gesamtjahr kam Tesla demnach auf 1,64 Millionen Fahrzeuge nach 1,79 Millionen im Jahr 2024. Damit verlor der Konzern auch den Titel des weltweit größten Elektroautoherstellers an BYD. Der chinesische Rivale profitierte von starkem Wachstum und verkaufte 2025 erstmals mehr reine Elektroautos als Tesla. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb in Europa und China, also genau in jenen Märkten, in denen Preis, Modelltempo und lokales Angebot besonders stark über den Erfolg entscheiden.
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Auch der jüngste Quartalsbericht zeigt, warum ein neues, günstigeres Modell für Tesla strategisch wichtig wäre. Nach offiziellen Angaben des Unternehmens produzierte Tesla im ersten Quartal 2026 insgesamt 408.386 Fahrzeuge, lieferte aber nur 358.023 aus. Allein bei Model 3 und Model Y standen 394.611 produzierte Einheiten 341.893 Auslieferungen gegenüber. Das deutet auf einen wachsenden Bestandsaufbau hin. Reuters bezeichnete das erste Quartal als das schwächste Auslieferungsquartal seit einem Jahr und verwies auf einen Überschuss von mehr als 50.000 produzierten gegenüber ausgelieferten Fahrzeugen. Ein günstigeres Kompakt-SUV könnte Tesla daher nicht nur neue Kundengruppen erschließen, sondern auch helfen, die Fabriken besser auszulasten.
Model-Y-Lücke: Genau hier könnte Teslas neues SUV ansetzen
Hinzu kommt ein strukturelles Problem, das Tesla seit Jahren begleitet: Die Modellpalette altert sichtbar. Reuters verwies bereits im Herbst 2025 darauf, dass Tesla seine Fahrzeuge deutlich seltener grundlegend überarbeitet als klassische Autobauer, während chinesische Konkurrenten in fast jedem Segment in schneller Folge neue Modelle auf den Markt bringen. Die im Oktober 2025 eingeführten günstigeren „Standard“-Versionen von Model 3 und Model Y sorgten zwar für niedrigere Einstiegspreise, überzeugten aber viele Investoren nicht als echter Vorstoß in den Massenmarkt. Das neue SUV wäre deshalb das erste Signal seit langem, dass Tesla wieder ein wirklich neues Volumenmodell vorbereitet, statt bestehende Baureihen nur in Ausstattungsdetails zu verändern.
Noch ist offen, ob aus dem Projekt tatsächlich ein Serienauto wird. Reuters weist selbst darauf hin, dass Tesla in der Vergangenheit mehrfach Produkte angekündigt oder entwickelt hat, die sich stark verzögerten oder ganz verschwanden. Gerade deshalb bleibt Vorsicht angebracht. Klar ist aber schon jetzt: Ein kleineres, günstigeres SUV würde in eine Marktlücke stoßen, die Tesla bisher nicht besetzt. Es könnte dem Konzern helfen, verlorenes Volumen zurückzugewinnen, den Druck durch BYD und andere Wettbewerber abzufedern und gleichzeitig die Brücke zu Musks Robotaxi-Kurs zu schlagen. Falls Tesla den Plan umsetzt, wäre das keine Randnotiz, sondern einer der wichtigsten Strategiewechsel des Unternehmens seit Jahren.