Im Zuge der geplanten Massenentlassungen beim Automobilhersteller Stellantis in Polen verschärft sich der Konflikt zwischen der Konzernführung und den Gewerkschaften. Nachdem das Unternehmen am 12. Januar 2026 offiziell ein Verfahren zur Streichung von 320 Stellen im Werk Tychy eingeleitet hat, sprechen die Arbeitnehmervertreter von deutlich weitreichenderen Konsequenzen – und suchen nun den direkten Kontakt zu den Hauptaktionären des Konzerns.

Obwohl das Management der Stellantis-Tochter FCA Poland von 320 Stellenstreichungen spricht, gehen die Gewerkschaften davon aus, dass tatsächlich bis zu 740 Beschäftigte – fast ein Drittel der Belegschaft – betroffen sein könnten. Durch die geplante Streichung der dritten Produktionsschicht ab März und die enge Verflechtung des Standorts mit 58 Zulieferbetrieben sehen die Gewerkschaften die gesamte Industrieregion Schlesien in Gefahr. Sie warnen vor einem massiven Stellenabbau: "Tausende von Arbeitsplätzen in Gefahr", heißt es von Solidarnosc.