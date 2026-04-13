Entscheidend für die langsamere Verbreitung von Elektroautos sind derzeit nicht in erster Linie die Ladekosten. Zwar haben sich die früher klareren Unterschiede zwischen Tanken und Laden durch schwankende Energiepreise verwischt. Doch selbst wenn Laden unterwegs oft keinen deutlichen Kostenvorteil mehr bietet, liegt das größere Problem an anderer Stelle: am hohen Wertverlust vieler Elektroautos auf dem Gebrauchtwagenmarkt. In Wirtschaftlichkeitsrechnungen fällt genau dieser Punkt besonders stark ins Gewicht. Der ADAC verweist in seinen aktuellen Kostenvergleichen darauf, dass bei der Gesamtkostenbetrachtung häufig weiterhin Benziner oder Diesel vorn liegen, wenn Kaufpreis, Unterhalt und Wertverlust zusammen betrachtet werden.

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Der Preisverfall elektrischer Fahrzeuge folgt dabei offenbar nicht exakt derselben Logik wie bei klassischen Verbrennern. Während bei einem herkömmlichen Auto oft Verschleiß, Laufleistung und allgemeiner Erhaltungszustand im Vordergrund stehen, wird ein Elektroauto stärker danach bewertet, wie aktuell seine Technik noch ist. Das betrifft vor allem Reichweite, Ladeleistung, Batteriemanagement und Software. Gebrauchte E-Autos konkurrieren daher nicht nur mit anderen Gebrauchten, sondern auch mit immer neuen Modellgenerationen, die in zentralen Punkten spürbar besser geworden sind. Genau dieser technologische Fortschritt drückt die Restwerte.