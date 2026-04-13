E-Auto | Wertverlust | Gebrauchtwagen : E-Autos: Warum der hohe Wertverlust für Käufer zum großen Problem wird
Entscheidend für die langsamere Verbreitung von Elektroautos sind derzeit nicht in erster Linie die Ladekosten. Zwar haben sich die früher klareren Unterschiede zwischen Tanken und Laden durch schwankende Energiepreise verwischt. Doch selbst wenn Laden unterwegs oft keinen deutlichen Kostenvorteil mehr bietet, liegt das größere Problem an anderer Stelle: am hohen Wertverlust vieler Elektroautos auf dem Gebrauchtwagenmarkt. In Wirtschaftlichkeitsrechnungen fällt genau dieser Punkt besonders stark ins Gewicht. Der ADAC verweist in seinen aktuellen Kostenvergleichen darauf, dass bei der Gesamtkostenbetrachtung häufig weiterhin Benziner oder Diesel vorn liegen, wenn Kaufpreis, Unterhalt und Wertverlust zusammen betrachtet werden.
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Der Preisverfall elektrischer Fahrzeuge folgt dabei offenbar nicht exakt derselben Logik wie bei klassischen Verbrennern. Während bei einem herkömmlichen Auto oft Verschleiß, Laufleistung und allgemeiner Erhaltungszustand im Vordergrund stehen, wird ein Elektroauto stärker danach bewertet, wie aktuell seine Technik noch ist. Das betrifft vor allem Reichweite, Ladeleistung, Batteriemanagement und Software. Gebrauchte E-Autos konkurrieren daher nicht nur mit anderen Gebrauchten, sondern auch mit immer neuen Modellgenerationen, die in zentralen Punkten spürbar besser geworden sind. Genau dieser technologische Fortschritt drückt die Restwerte.
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VW ID.3 zeigt das Kernproblem vieler E-Autos
Das lässt sich am Beispiel des VW ID.3 gut erklären. Frühere Varianten starteten mit deutlich geringerer Reichweite als heutige Versionen. Volkswagen nannte für neuere Ausführungen des ID.3 Pro S im Jahr 2024 bereits bis zu 559 Kilometer WLTP-Reichweite; auf aktuellen Modellseiten werden inzwischen je nach Version sogar Spannen bis knapp 600 Kilometer ausgewiesen. Parallel dazu stieg auch die mögliche DC-Ladeleistung, was die Fahrzeuge im Alltag und auf Langstrecken attraktiver macht. Für Käufer gebrauchter Modelle bedeutet das: Ein nur wenige Jahre altes E-Auto kann technisch bereits merklich hinter neueren Varianten zurückliegen, obwohl es mechanisch noch in gutem Zustand ist.
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Verbrennermodelle profitieren auf dem Gebrauchtwagenmarkt dagegen weiterhin von einer stabileren Erwartungshaltung. Die Technik gilt als ausgereift, ist einem breiten Publikum vertraut und wird als weniger riskant wahrgenommen. Diese Verlässlichkeit stützt die Restwerte. Bei Elektroautos ist die Sorge größer, dass ein heute gekauftes Fahrzeug schon nach wenigen Jahren in Reichweite, Ladegeschwindigkeit oder Softwareausstattung überholt wirkt. Das betrifft weniger klassische Alterungserscheinungen wie Rost oder Motorverschleiß, sondern stärker die Frage, wie konkurrenzfähig die verbaute Technologie noch ist.
Dieser Denkfehler macht E-Autos für viele zum Risiko
Hinzu kommt ein psychologischer Unterschied: Bei Smartphones akzeptieren Verbraucher seit Jahren, dass neue Generationen ältere Modelle schnell entwerten. Bei Autos ist diese Denkweise weit weniger verbreitet. Dort erwarten Käufer eine lange Nutzungsdauer und hohe Wertbeständigkeit. In Deutschland liegt das Durchschnittsalter der Pkw im Bestand inzwischen bei gut zehn Jahren; das Kraftfahrt-Bundesamt nennt dafür Werte von 10,3 bis 10,6 Jahren, je nach Veröffentlichungsstand. Vor diesem Hintergrund trifft ein rascher Wertverlust bei Elektroautos die Käufer besonders empfindlich, weil es sich um deutlich höhere Investitionssummen handelt als bei Unterhaltungselektronik.
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Für den Markt hat das mehrere Folgen. Einerseits können stark fallende Gebrauchtwagenpreise den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern, weil gebrauchte E-Autos erschwinglicher werden. Andererseits leiden darunter die Erstkäufer und Leasinggesellschaften, denn sinkende Restwerte verteuern das Kalkulationsrisiko. Dass das Angebot im Gebrauchtwagenleasing für Elektroautos vergleichsweise schmal bleibt, passt zu dieser Unsicherheit. Der ADAC verweist zudem darauf, dass junge gebrauchte Elektroautos zuletzt deutlich weniger wertstabil waren als Verbrenner und sinkende Neuwagenpreise den Druck auf Gebrauchtwagenwerte zusätzlich erhöhen.
Batteriegarantie hilft – löst das Grundproblem aber nicht
Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Batteriegarantie. Für viele Käufer ist sie ein zentraler Vertrauensfaktor, weil sie das Risiko teurer Folgekosten begrenzen soll. Branchenüblich sind laut ADAC und Herstellerangaben Garantien von acht Jahren oder 160.000 Kilometern, meist verbunden mit einer zugesicherten Mindestkapazität von rund 70 Prozent. Solche Garantien können die Nachfrage nach gebrauchten E-Autos stabilisieren, beseitigen aber nicht das Grundproblem der schnellen technologischen Alterung.
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Damit bleibt ein Zielkonflikt bestehen. Politisch und wirtschaftlich ist gewollt, dass Elektroautos möglichst schnell besser, reichweitenstärker und alltagstauglicher werden. Genau dieser schnelle Fortschritt erschwert jedoch eine stabile Wertentwicklung der bereits verkauften Fahrzeuge. Viele Käufer reagieren darauf, indem sie lieber leasen als kaufen. Doch auch beim Leasing verschwindet das Risiko nicht, sondern wird über die Monatsraten eingepreist oder zeitweise durch Herstelleranreize abgefedert. Das hilft zwar beim Absatz neuer Fahrzeuge, belastet aber die Margen der Hersteller und verschiebt das Problem nur innerhalb des Marktes.