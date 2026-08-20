Bei Mercedes-Benz zeichnet sich ein harter Konflikt um Arbeitszeit und Arbeitskosten in Deutschland ab. Der Vorstand hat angekündigt, dass Beschäftigte künftig mehr leisten sollen, ohne entsprechend mehr zu verdienen. In einem Schreiben an die deutsche Belegschaft formulierte die Konzernführung Ende Juni unmissverständlich: „Wir sollten in allen Bereichen für das gleiche Geld mehr arbeiten.“ Zugleich erklärte Mercedes, die Arbeitsstunde in Deutschland müsse günstiger werden. Im Zentrum der Debatte steht damit die tarifliche 35-Stunden-Woche und die Forderung nach einer Rückkehr zu 40 Wochenstunden ohne Lohnausgleich.

Allerdings ist wichtig: Eine flächendeckende 40-Stunden-Woche ist bei Mercedes bislang nicht beschlossen. Die rund 108.000 Beschäftigten, die Ende 2025 für Mercedes in Deutschland arbeiteten, sind zudem nicht sämtlich in identischen Arbeitszeitmodellen beschäftigt. Für tarifgebundene Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie gilt grundsätzlich die 35-Stunden-Woche. Der Konzern kann diesen Tarifstandard nicht einfach per Vorstandsbeschluss für alle abschaffen.