KTM Zukunft in Österreich : KTM nach Pierer: Der große Umbau eines österreichischen Industrie-Flaggschiffs
KTM ist heute weit mehr als die orange Motorradmarke aus Mattighofen. Hinter KTM steht eine industrielle Gruppe mit den Motorradmarken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS sowie der Komponentenmarke WP. Die börsennotierte Muttergesellschaft heißt seit Anfang 2026 Bajaj Mobility AG und steht zu rund 74,9 Prozent im Eigentum einer Gesellschaft des indischen Bajaj-Auto-Konzerns. KTM AG selbst gehört zu 100 Prozent der Bajaj Mobility AG.
Warum das Unternehmen derzeit besonders relevant ist, erklärt sich aus dem außergewöhnlichen Tempo seiner Transformation. KTM AG, KTM Components GmbH und KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH hatten Ende November 2024 gerichtliche Sanierungsverfahren beantragt. Im Juni 2025 waren die Verfahren rechtskräftig abgeschlossen; die Gläubiger erhielten die vereinbarte Quote von 30 Prozent ihrer anerkannten Forderungen.
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Bajaj übernimmt KTM: Was der Machtwechsel für Österreich bedeutet
Danach verschob sich auch das Machtzentrum. Bajaj Auto arrangierte nach eigenen Angaben ein Eigen- und Fremdfinanzierungspaket von insgesamt 880 Millionen Euro für die Sanierung und den Wiederanlauf. Im November 2025 übernahm der indische Konzern schließlich die alleinige Kontrolle über die damalige Pierer Bajaj AG und damit indirekt die Kontrollmehrheit an der heutigen Bajaj Mobility AG.
Für Österreich lautet die entscheidende Frage deshalb inzwischen, wie nachhaltig die Sanierung trägt und wie viel industrielle Substanz, Entwicklung, Produktion und Beschäftigung langfristig in Mattighofen und der Region verbleiben.
KTM in Österreich: Warum Mattighofen für Industrie und Arbeitsplätze wichtig ist
KTM gehört zu den wenigen österreichischen Industrieunternehmen mit einer weltweit bekannten Konsumentenmarke und gleichzeitig erheblicher eigener Entwicklungs- und Produktionskompetenz. Diese Kombination macht das Unternehmen ungewöhnlich: Die Wertschöpfung reicht von Fahrzeug- und Motorenentwicklung über Produktion und Komponenten bis zum Motorsport und zum internationalen Vertrieb.
Besonders wichtig für den Standort ist die Entwicklungsintensität. Bajaj Mobility gab für 2025 Investitionen von 73 Millionen Euro an, davon 64,5 Millionen Euro für Produktentwicklung. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen entsprachen 14 Prozent des Konzernumsatzes. Für einen Industriestandort bedeutet das: KTM ist nicht nur Montagebetrieb, sondern weiterhin ein relevanter Träger von Engineering-Know-how.
Gleichzeitig hat die Krise gezeigt, wie schnell die regionale Bedeutung eines Industriekonzerns zum Risiko werden kann. Ende 2025 beschäftigte die Bajaj-Mobility-Gruppe 3.782 Menschen, davon rund 3.080 in Österreich. Gerade im Bezirk Braunau hat ein Unternehmen dieser Größenordnung Auswirkungen weit über die eigene Werkshalle hinaus – auf Zulieferer, Dienstleistungen, Kommunalsteuern, Ausbildung und den regionalen Arbeitsmarkt.
KTM, Husqvarna und GASGAS: Wie Bajaj das Motorradgeschäft neu ordnet
Im Zentrum steht weiterhin das Motorradgeschäft. Unter dem Dach der KTM AG beziehungsweise der Bajaj-Mobility-Gruppe werden KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS geführt. Hinzu kommen WP-Komponenten.
Das Produktportfolio deckt Straßen-, Reise-, Offroad- und Rennsportmotorräder ab. Der Motorsport hat dabei nicht nur Marketingfunktion. KTM nutzt den Rennsport seit Jahrzehnten als Entwicklungs- und Markenplattform. Technische Erfahrungen aus dem Wettbewerb sollen in Serienmodelle einfließen – eine Verbindung, die das Unternehmen insbesondere im Offroadsegment geprägt hat.
Gleichzeitig ist das Geschäftsmodell internationaler, als der österreichische Produktionsstandort vermuten lässt. Die Partnerschaft mit Bajaj Auto reicht bis 2007 zurück. Sie umfasste unter anderem gemeinsame Entwicklung, Vermarktung und Distribution von Motorrädern in Indien und internationalen Märkten. Mit der Kontrollübernahme 2025 wurde aus dieser strategischen Kooperation eine Eigentümerbeziehung.
Das verändert die industrielle Logik. KTM verfügt weiter über Entwicklung, Marken und Fertigungswissen in Österreich; Bajaj bringt eine wesentlich größere industrielle Plattform, Kostenvorteile und ein globales Vertriebsnetz ein. Wo künftig welche Modelle und Komponenten entwickelt oder gefertigt werden, bleibt damit eine zentrale Standortfrage.
KTM Umsatz 2026: Wie weit der Motorradhersteller beim Turnaround ist
Die Zahlen 2025 sind ohne den Sanierungseffekt kaum sinnvoll zu lesen.
Bajaj Mobility erzielte 2025 einen Umsatz von 1,009 Milliarden Euro – 46 Prozent weniger als im Vorjahr. Verkauft wurden insgesamt 209.704 Motorräder. Gleichzeitig reduzierte der Konzern seine weltweiten Fahrzeugbestände von 248.580 auf 147.427 Einheiten.
Der ausgewiesene Nettogewinn von 590 Millionen Euro ist deshalb kein Beleg für ein normales Rekordgeschäft. Darin steckt ein Sanierungsgewinn von rund 1,193 Milliarden Euro. Auch EBITDA von 874 Millionen Euro und EBIT von 748 Millionen Euro sind dadurch massiv beeinflusst. Die operative Lage lässt sich anhand dieser Jahreswerte allein nicht beurteilen.
Aussagekräftiger ist das erste Halbjahr 2026. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem schwachen Vergleichszeitraum um 65 Prozent auf 701,4 Millionen Euro. Der Motorradumsatz der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS legte auf 579,6 Millionen Euro zu. 89.004 Motorräder wurden direkt von der Gruppe verkauft; hinzu kamen 58.568 von Bajaj Auto in Indien abgesetzte Maschinen.
Auch auf Ergebnisebene ist eine operative Verbesserung sichtbar. Das EBITDA erreichte im ersten Halbjahr 37,6 Millionen Euro nach minus 183,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das EBIT blieb mit minus 24,8 Millionen Euro noch negativ. Im zweiten Quartal wurde mit 1,3 Millionen Euro erstmals seit Abschluss der Sanierungsverfahren wieder ein positives Quartals-EBIT erzielt.
Damit ist der Turnaround messbar, aber noch nicht abgeschlossen. Der Konzern ist wieder im positiven operativen Bereich auf Quartalsbasis angekommen; gleichzeitig zeigen negatives Halbjahres-EBIT und negativer Free Cashflow von 22,1 Millionen Euro, dass die finanzielle Normalisierung weiterläuft.
KTM Insolvenz: Warum der Motorradhersteller in die Krise geriet
Die Sanierung war nicht das Ergebnis eines einzelnen Problems. Nach der starken Motorradnachfrage während und unmittelbar nach der Pandemie trafen schwächere Märkte auf hohe Lagerbestände und eine Kostenstruktur, die sich nicht rasch genug anpassen ließ. Hinzu kamen erhebliche Finanzierungs- und Working-Capital-Probleme.
Bajaj Auto beschreibt rückblickend akute Liquiditätsprobleme, steigende Verschuldung und Einschränkungen des laufenden Geschäfts als Auslöser für die Restrukturierungsverfahren.
Besonders sichtbar wurde die Schieflage beim Lagerbestand. Der Abbau um mehr als 100.000 Fahrzeuge allein im Jahr 2025 zeigt die Dimension des Problems. Überschüssige Motorräder bei Herstellern und Händlern binden Kapital, erhöhen den Preisdruck und erschweren die Einführung neuer Modelle. Dass dieser Bestand deutlich gesunken ist, gehört deshalb zu den wichtigsten Kennzahlen der Sanierung.
KTM unter Bajaj: Diese Risiken bleiben nach der Sanierung
Die erste Herausforderung bleibt die nachhaltige Profitabilität. Ein positives Quartals-EBIT ist ein wichtiger Schritt, aber noch kein Beweis für dauerhaft stabile Margen. Entscheidend wird sein, ob KTM auch bei normalisierter Produktion und ohne Sanierungssondereffekte verlässlich Geld verdient.
Zweitens muss der Konzern seine Kostenbasis an das kleinere Unternehmen anpassen. Im ersten Halbjahr 2026 wurden die Fixkosten nach Unternehmensangaben bereits um 65,8 Millionen Euro reduziert. Dieser Sparkurs reicht von Personalmaßnahmen bis zur Straffung der Organisation.
Drittens verändert die Integration in Bajaj Auto die industrielle Arbeitsteilung. Sie bietet KTM Zugang zu Kapital, Skaleneffekten und einem starken asiatischen Produktions- und Vertriebsnetz. Gleichzeitig wird für den österreichischen Standort entscheidend sein, welche Entwicklungs- und Fertigungstiefe dauerhaft in Oberösterreich verbleibt. Öffentlich liegt bislang keine belastbare langfristige Aufteilung aller künftigen Produktions- und Entwicklungsaktivitäten vor.
Viertens bleibt die Produktqualität und Modellpolitik zentral. Dass KTM mit Christof Lischka einen früheren BMW-Motorradentwickler als Chief Technology and Product Officer holt, unterstreicht die Bedeutung dieses Bereichs. Sein Amtsantritt ist für den 1. Oktober 2026 vorgesehen.
KTM Stellenabbau: Was in Mattighofen passiert
Die Sanierung hat tausende Beschäftigte nicht unberührt gelassen. Anfang 2026 kündigte KTM eine weitere Reduktion um rund 500 Beschäftigte innerhalb der Gruppe an, überwiegend bei Angestellten und im mittleren Management. Nach Berichten von ORF sollten rund zwei Drittel der betroffenen Stellen in Österreich liegen.
Ende 2025 hatte die gesamte Bajaj-Mobility-Gruppe noch 3.782 Mitarbeiter, davon etwa 3.080 in Österreich. Der Stellenabbau ist damit für Oberösterreich auch regionalwirtschaftlich relevant.
Im Februar 2026 wurde ein Sozialplan vereinbart. Für betroffene Beschäftigte standen unter anderem zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen sowie arbeitsmarktpolitische Instrumente zur Verfügung.
Parallel dazu stellt KTM weiterhin gezielt Personal ein. Im September 2026 waren unter anderem Ausbildungsplätze in Mechatronik, Fahrzeugtechnik, Metalltechnik und Konstruktion ausgeschrieben; dazu kamen Stellen in IT, Vertrieb und Motorsporttechnik in Mattighofen und Munderfing. Das zeigt, dass Personalabbau und Kompetenzaufbau gleichzeitig stattfinden: reduziert werden vor allem Strukturen, während technische und digitale Funktionen weiterhin benötigt werden.
Über darüber hinausgehende neue Stellenabbauprogramme liegen zum Recherchezeitpunkt keine belastbaren öffentlichen Angaben vor.
KTM Österreich: Warum der Motorradhersteller für Oberösterreich so wichtig ist
Für Österreich liegt die Bedeutung von KTM auf mehreren Ebenen.
Erstens: Beschäftigung. Rund 3.080 der 3.782 Beschäftigten der Bajaj-Mobility-Gruppe arbeiteten Ende 2025 in Österreich. Trotz Internationalisierung befindet sich damit der überwiegende Teil der Belegschaft weiterhin hierzulande.
Zweitens: industrielle Wertschöpfung. Mattighofen ist nicht nur Verwaltungssitz, sondern Kern der Motorradproduktion und -entwicklung. In Munderfing befinden sich ebenfalls Unternehmensaktivitäten; Anfang 2026 wurde allerdings angekündigt, Verwaltungsfunktionen aus dem gemieteten „House of Brands“ nach Mattighofen zurückzuführen. Die Produktion in Munderfing sollte davon unberührt bleiben.
Drittens: Forschung und Ausbildung. Die hohe Entwicklungsquote und laufende Lehrlings- beziehungsweise Akademieprogramme machen KTM zu einem wichtigen Ausbildungs- und Technologiearbeitgeber im Innviertel.
Viertens: Export und Marke. Motorräder aus einem vergleichsweise kleinen oberösterreichischen Industriestandort werden weltweit verkauft. Bajaj Mobility nennt eine Marktpräsenz in mehr als 70 Ländern.
Gerade deshalb besitzt die KTM-Sanierung eine Bedeutung über das einzelne Unternehmen hinaus. Sie ist ein Beispiel dafür, wie stark ein österreichischer Industriestandort gleichzeitig von internationalem Kapital, globalen Absatzmärkten und lokaler Entwicklungskompetenz abhängt.
KTM Geschichte: Von Mattighofen über Stefan Pierer bis Bajaj
Die Vorgeschichte von KTM beginnt 1934, als Hans Trunkenpolz in Mattighofen eine Werkstatt gründete. 1953 startete die industrielle Motorradproduktion; der Name wurde mit „Kronreif – Trunkenpolz – Mattighofen“ verbunden.
Für die heutige KTM entscheidender als die frühe Unternehmensgeschichte waren jedoch zwei spätere Zäsuren: die Neustrukturierung Anfang der 1990er-Jahre und die jahrzehntelange Expansion unter Stefan Pierer sowie ab 2007 die immer engere Zusammenarbeit mit Bajaj Auto.
Die nächste historische Zäsur kam Ende 2024 mit dem Insolvenzantrag. 2025 wurde die Sanierung abgeschlossen und Bajaj übernahm die Kontrolle. Damit endete auch die jahrzehntelange Prägung des Konzerns durch Stefan Pierer auf Eigentümerebene.
KTM Eigentümer, CEO und Aktie: Wer heute hinter dem Motorradhersteller steht
KTM AG gehört vollständig der Bajaj Mobility AG. Von dieser wiederum befinden sich rund 74,9 Prozent im Besitz der Bajaj Auto International Holdings AG, einer indirekt vollständig kontrollierten Tochter des indischen Bajaj-Auto-Konzerns. 25,1 Prozent befinden sich im Streubesitz.
CEO von KTM AG und Bajaj Mobility ist Gottfried Neumeister, der seit Jänner 2025 den Vorstandsvorsitz innehat. CFO ist seit September 2025 Petra Preining. Der KTM-Vorstand wurde 2026 außerdem mit Stephan Reiff im Vertrieb und Marketing erweitert; Christof Lischka übernimmt mit 1. Oktober 2026 Technologie und Produktentwicklung.
Eine „KTM-Aktie“ im engeren Sinn gibt es nicht: Börsennotiert ist die Mutter Bajaj Mobility AG. Die Aktie wird unter anderem an der Wiener Börse gehandelt. Am 28. September 2026 lag der Schlusskurs bei 31,00 Euro. Wegen des tiefgreifenden Eigentümer- und Sanierungsprozesses ist ein kurzfristiger Kursvergleich jedoch nur eingeschränkt als Maßstab für die operative Entwicklung von KTM geeignet.
KTM Zukunft unter Bajaj: Was jetzt über den Standort Mattighofen entscheidet
Nach der Existenzkrise von 2024 und 2025 hat KTM 2026 wieder operative Traktion gewonnen. Umsatz und Motorradabsatz steigen deutlich, die Lagerbestände sind gesunken, die Kostenbasis wurde reduziert und im zweiten Quartal gelang wieder ein positives EBIT. Gleichzeitig hat die Refinanzierung der KTM AG über 550 Millionen Euro die Finanzierungsstruktur neu geordnet.
Damit verschiebt sich die zentrale Frage: Nicht mehr das unmittelbare Überleben steht im Mittelpunkt, sondern die Qualität des neuen Geschäftsmodells unter Bajaj.
Für Österreich wird entscheidend sein, ob der neue Eigentümer die heimischen Standorte dauerhaft als Zentrum für hochqualifizierte Entwicklung und Produktion positioniert oder ob mit zunehmender Integration in Bajaj weitere Wertschöpfung international verlagert wird. Für eine definitive Aussage dazu fehlen derzeit belastbare langfristige Standortzusagen für sämtliche Unternehmensbereiche.
KTM bleibt deshalb ein Unternehmen, das aus industriepolitischer Sicht genau beobachtet werden muss. Die Marke ist global, der Eigentümer inzwischen indisch – ein wesentlicher Teil des Know-hows, der Beschäftigung und der industriellen Identität liegt aber weiterhin im oberösterreichischen Innviertel.
|Kennzahl
|KTM
|Sitz KTM AG
|Mattighofen, Oberösterreich
|Ursprung
|1934 Gründung einer Werkstatt durch Hans Trunkenpolz; industrielle Motorradproduktion ab 1953
|Eigentümer KTM AG
|100 % Bajaj Mobility AG
|Mehrheitseigentümer Bajaj Mobility AG
|rund 74,9 % Bajaj Auto International Holdings AG, indirekt Teil von Bajaj Auto Ltd.
|CEO KTM AG
|Gottfried Neumeister
|CFO KTM AG
|Petra Preining
|Weitere KTM-Vorstände 2026
|Stephan Reiff, Chief Commercial Officer; Christof Lischka ab 1. Oktober 2026 als Chief Technology and Product Officer angekündigt
|Mitarbeiter
|Bajaj-Mobility-Gruppe Ende 2025: 3.782, davon rund 3.080 in Österreich
|Umsatz 2025
|Bajaj-Mobility-Gruppe: 1,009 Mrd. Euro
|Umsatz 1. Halbjahr 2026
|701,4 Mio. Euro; davon 579,6 Mio. Euro Motorradumsatz der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS
|EBITDA 1. Halbjahr 2026
|37,6 Mio. Euro
|EBIT 1. Halbjahr 2026
|–24,8 Mio. Euro; im zweiten Quartal +1,3 Mio. Euro
|Börsennotierung
|Nicht KTM AG selbst, sondern Bajaj Mobility AG; Wiener Börse und SIX Swiss Exchange