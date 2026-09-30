KTM ist heute weit mehr als die orange Motorradmarke aus Mattighofen. Hinter KTM steht eine industrielle Gruppe mit den Motorradmarken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS sowie der Komponentenmarke WP. Die börsennotierte Muttergesellschaft heißt seit Anfang 2026 Bajaj Mobility AG und steht zu rund 74,9 Prozent im Eigentum einer Gesellschaft des indischen Bajaj-Auto-Konzerns. KTM AG selbst gehört zu 100 Prozent der Bajaj Mobility AG.

Warum das Unternehmen derzeit besonders relevant ist, erklärt sich aus dem außergewöhnlichen Tempo seiner Transformation. KTM AG, KTM Components GmbH und KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH hatten Ende November 2024 gerichtliche Sanierungsverfahren beantragt. Im Juni 2025 waren die Verfahren rechtskräftig abgeschlossen; die Gläubiger erhielten die vereinbarte Quote von 30 Prozent ihrer anerkannten Forderungen.