Die KTM AG besetzt im Zuge ihrer strategischen Neuaufstellung eine zentrale Führungsposition neu: Christof Lischka wird mit 1. Oktober 2026 Chief Technology and Product Officer, kurz CTPO. In dieser Funktion übernimmt er die Gesamtverantwortung für Forschung und Fahrzeugentwicklung sowie für die strategische Weiterentwicklung der Produktportfolios der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS. Das teilte die börsennotierte Bajaj Mobility AG am 3. Juni 2026 für ihre 100-prozentige Tochter KTM AG mit.

Lesetipp: KTM-Sanierung: Warum die Kultmarke erst schrumpfen musste, um zu überleben

Mit der Personalie setzt KTM ein deutliches Signal in Richtung Technik, Qualität und Produktentwicklung. Lischka soll künftig nicht nur die nächste Generation von Fahrzeugen mitprägen, sondern auch dafür sorgen, dass Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards weiter ausgebaut werden. Gerade diese Themen rücken bei KTM nach der Restrukturierung stärker in den Mittelpunkt.