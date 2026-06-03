KTM Technikchef : KTM: BMW-Manager soll nächste Motorrad-Generation formen
Die KTM AG besetzt im Zuge ihrer strategischen Neuaufstellung eine zentrale Führungsposition neu: Christof Lischka wird mit 1. Oktober 2026 Chief Technology and Product Officer, kurz CTPO. In dieser Funktion übernimmt er die Gesamtverantwortung für Forschung und Fahrzeugentwicklung sowie für die strategische Weiterentwicklung der Produktportfolios der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS. Das teilte die börsennotierte Bajaj Mobility AG am 3. Juni 2026 für ihre 100-prozentige Tochter KTM AG mit.
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Mit der Personalie setzt KTM ein deutliches Signal in Richtung Technik, Qualität und Produktentwicklung. Lischka soll künftig nicht nur die nächste Generation von Fahrzeugen mitprägen, sondern auch dafür sorgen, dass Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards weiter ausgebaut werden. Gerade diese Themen rücken bei KTM nach der Restrukturierung stärker in den Mittelpunkt.
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BMW-Experte bringt wichtige Entwicklungserfahrung mit
Lischka kommt von BMW Motorrad, wo er seit 2019 die Entwicklung leitete. BMW hatte ihn damals als Nachfolger von Karl Viktor Schaller vorgestellt; zuvor war der Maschinenbauingenieur über viele Jahre in verschiedenen Entwicklungsfunktionen der BMW Group tätig, unter anderem in den Bereichen Fahrdynamik, Konzepte und Integration. Nach Angaben von Bajaj Mobility bringt Lischka mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Fahrzeugentwicklung mit und verantwortete bei BMW Motorrad zuletzt die gesamte Motorradentwicklung.
KTM-Chef Gottfried Neumeister hebt vor allem die Verbindung aus technischer Expertise und Motorradleidenschaft hervor. Lischka verstehe Entwicklung nicht nur aus Managementsicht, sondern auch aus der Perspektive des Fahrers, erklärte Neumeister in der Unternehmensmitteilung. Genau diese Sichtweise solle seine Arbeit in Mattighofen prägen.
Auch Lischka selbst betont die Nähe der Marke zu Motorsport und Emotion. KTM sei eine Marke, bei der Innovation, Motorsport und Fahrgefühl eng zusammengehörten. Sein Ziel sei es, gemeinsam mit den Teams in Mattighofen Produkte zu entwickeln, die technologisch auf hohem Niveau liegen und sowohl auf der Straße als auch im Gelände überzeugen.
Motorrad-Profi übernimmt mitten im KTM-Umbruch
Der neue CTPO bringt dafür nicht nur Managementerfahrung mit. Lischka ist selbst aktiver Offroad-Fahrer und war im Motocross- und Rallye-Sport unterwegs. Zu den in der Unternehmensmitteilung genannten Stationen zählen unter anderem die Roof of Africa, die Abu Dhabi Desert Challenge sowie ein Höhenrekord am Nevado Ojos del Salado in Chile.
Die Bestellung fällt in eine Phase tiefgreifender Veränderungen bei KTM. Nach der finanziellen Schieflage und der Annahme des Sanierungsplans hatte Stefan Pierer im März 2025 sein Vorstandsmandat zurückgelegt; Gottfried Neumeister übernahm damals die alleinige operative Führung. Im November 2025 schloss Bajaj Auto schließlich die Übernahme der Kontrollmehrheit ab. In diesem Zusammenhang wurde die frühere Pierer Mobility AG in Bajaj Mobility AG umbenannt.
KTM-Vorstand nach Bajaj-Übernahme wieder komplett
Die Konzernstruktur bleibt dabei klar auf Mattighofen ausgerichtet: Die KTM AG hat ihren Sitz in Mattighofen und entwickelt sowie produziert nach Unternehmensangaben Offroad- und Straßenmotorräder. Zu den wichtigsten Beteiligungen der KTM AG zählen KTM Sportmotorcycle GmbH, Husqvarna Mobility GmbH, WP Suspension GmbH und GASGAS GmbH. Die Bajaj Mobility AG ist an der SIX Swiss Exchange und im prime market der Wiener Börse notiert.
Mit Lischka ist der Vorstand der KTM AG nach Unternehmensangaben vollständig besetzt. Das Führungsteam besteht künftig aus Gottfried Neumeister als CEO, Petra Preining als CFO, Stephan Reiff als CCO und Christof Lischka als CTPO. Die Bajaj Mobility AG als Muttergesellschaft wird weiterhin von Gottfried Neumeister und Petra Preining geführt.