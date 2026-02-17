Der Verkauf der Automotive-Sparte hat der börsennotierten Frauenthal Holding im Jahr 2025 unter dem Strich einen erheblichen Verlust beschert. Wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab, wird das Konzernergebnis voraussichtlich zwischen minus 35 und minus 40 Millionen Euro liegen. Während der Umsatz im verbliebenen Handelsgeschäft auf rund 790 Millionen Euro zurückging, konnte das operative Ergebnis (EBIT) dort dank eingeleiteter Sparmaßnahmen auf 12 bis 14 Millionen Euro gesteigert und damit verdoppelt werden.

Hauptursache für den deutlichen Fehlbetrag ist der am 23. Dezember 2025 abgeschlossene Verkauf der Division Frauenthal Automotive. Dieser Geschäftsbereich wird nun als "aufgegebener Geschäftsbereich" geführt. Allein aus der Veräußerung dieser Sparte entstand ein Verlust von rund 42 Millionen Euro. Insgesamt bewegt sich das Jahresergebnis des aufgegebenen Geschäftsbereichs in einer Spanne von minus 41 bis minus 43 Millionen Euro.