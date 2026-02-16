Der Automobilkonzern Stellantis erweitert in Europa erneut sein Angebot an Dieselmodellen. Mindestens sieben Fahrzeuge verschiedener Modellreihen – darunter Opel Astra, Citroën Berlingo und Peugeot 308 – werden wieder mit entsprechenden Antrieben angeboten. Das geht aus Händler-Websites und Unternehmensmitteilungen hervor. „Wir haben entschieden, Dieselmotoren in unserem Produktportfolio zu belassen und in einigen Fällen die Antriebsauswahl zu steigern“, erklärte Stellantis.

Der Konzern, zu dem Marken wie Peugeot, Citroën, Fiat und Opel gehören, verfolgt damit das Ziel, wieder auf Wachstumskurs zu kommen. Maßgeblich sei dabei die Nachfrage der Kundinnen und Kunden.

Dabei war der Dieselmarkt in Europa in den vergangenen Jahren stark geschrumpft. Vor dem Dieselskandal lag der Anteil von Selbstzündern an den Neuwagenverkäufen bei mindestens 50 Prozent. Bis 2025 sank dieser Wert laut Daten des europäischen Branchenverbandes ACEA auf nur noch 7,7 Prozent.