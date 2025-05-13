Ford strukturiert seine Unternehmungen in Europa auf dem Weg zu einem reinen Elektroautobauer um. Für das Werk in Saarlouis bedeutet das eine Zäsur: von den knapp 3.800 Beschäftigten bleiben nur rund 1.000 erhalten. Ursprünglich sollte das Werk komplett abgestoßen werden, Ford verhandelte mit bis zu 15 Interessenten über einen Verkauf des Standortes. Acht von ihnen sollen ein konkretes Interesse an einer Übernahme bekundet haben, darunter BYD, Magna und Nedcar – doch aus der Übernahme wurde nichts. Stattdessen werden nun mit knapp einem Drittel der Belegschaft ausschließlich Ersatzteile für den Europäischen Markt produziert.

Das Werk in Köln sollte vom Fokus auf die E-Mobilität profitieren – eigentlich. Hier produziert Ford derzeit den vollelektrischen Explorer und den vollelektrischen Capri. Das nun aber auch hier knapp 3.000 Stellen wegfallen sollen, zeigt: Ford scheitert auch an der entscheidenden E-Front. Die Entwicklung der Verkaufszahlen der beiden Modelle bleibt bislang weit unter den Erwartungen und auch die Margen stehen unter starkem Druck.

Vom Explorer, der seit Juli 2024 in Deutschland erhältlich ist, wurden im laufenden Jahr nur 2.526 Stück in der Bundesrepublik zugelassen. Das Crossover-Modell Ford Capri fand im ersten Quartal nur 659 Abnehmer in Deutschland. Die Verkaufszahlen für ganz Europa werden von Ford nicht kommuniziert – damit der Standort Köln weiterhin eine Chance hat, müssten dort laut Branchenkennern jedoch rund 80.000 Einheiten pro Jahr gefertigt werden – eine Zielmarke, von der Ford derzeit weit entfernt ist.

Doch nicht nur in der Fertigung hapert es – auch bei der Preisgestaltung kämpft Ford mit strukturellen Nachteilen. Rufe aus den Reihen der Belegschaft nach einem günstigen „Elektro-Fiesta“ verhallten bislang ungehört. Explorer und Capri bewegen sich in Preisregionen, in denen Ford bislang nur SUV-Flaggschiffe und Sportmodelle verkauft hat. Die meisten Kunden entscheiden sich jedoch für günstige Modelle. Konkurrenz hat Ford vor allem durch Marken, die das günstigere Preissegment bedienen. Dazu gehört etwa Renault mit dem R5 und dem R4, die beide unter 25.000 Euro angeboten werden. Der Citroen e-C3 und der Leapmotor T03 von Stellantis sind noch günstiger erhältlich. Hier hat Ford zumindest reagiert: im März kündigte man eine Preisreduktion beider Modelle an, der Explorer ist nun ab 39.990 zu erhalten, der Capri 42.400 – damit liegt man aber noch immer deutlich über dem Preisen der Konkurrenz.

Auch der Direktor des Center of Automotive Management (CAM), Stefan Bratzel, sieht hier ein entscheidendes Problem: Ford sei es nicht gelungen, sein Niedrigpreis-Image, das es als Hersteller von Verbrennermotoren-Kleinwagen wie dem Fiesta gehabt habe, abzulegen. „Warum soll ich mir einen Ford kaufen, wenn ich für das gleiche Geld auch einen Stromer von Volkswagen bekomme und die darin enthaltene Technik großteils die gleiche ist?“, fragt Bratzel.

Auf Preisebene fehlt Ford jedoch noch immer der Spielraum: Weil der Einstieg in die Elektromobilität zu spät kam, muss der Konzern heute teuer zukaufen - Ein Preisniveau wie beim Mittbewerb ist derzeit nicht realistisch.

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