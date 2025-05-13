3.000 Jobs in Gefahr : Fords Kampf um Köln - Streik, Sparkurs und die Frage nach der Zukunft in Europa

13.05.2025
Lesezeit: ca. 7 Minuten
Ford steht in Köln vor dem ersten Streik seiner Geschichte – und erneut vor einem massiven Stellenabbau: Nach dem Aus für das Werk in Saarlouis sollen nun auch in Köln fast 3.000 Jobs wegfallen. Während tausende Jobs wackeln, Modelle gestrichen werden und die E-Offensive ins Leere läuft, kämpft ein einstiger Branchenriese um seine Zukunft. Hat Ford noch eine Chance auf ein Comeback – oder ist der Konzern in Europa bereits auf dem Rückzug? Köln steht am Scheideweg, Saarlouis ist bereits Geschichte – und Ford läuft die Zeit davon.

Inhalt

Der US-Autobauer Ford will fast jeden vierten Job an seinem wichtigsten europäischen Standort Köln abbauen.

Ford-Werk in Köln: Ab Mittwoch wird gestreikt – zum ersten Mal in der fast 100-jährigen Geschichte.

- © Ford

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Erstveröffentlichung
13.05.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Dominique Otto