BYD Elektro-Lkw in Europa : BYD gegen Europas Lkw-Riesen: Warum der E-Antrieb ihre alte Macht ins Wanken bringt
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Chinas jüngster Angriff auf die europäische Fahrzeugindustrie hat einen sehr kurzen Namen: ETT 44. Ab 2027 soll der vollelektrische Lastwagen von BYD auf Europas Straßen fahren. Die Zahl 44 steht für die Gewichtsklasse von 44 Tonnen – und damit für einen Bereich, der bislang deutlich weniger elektrifiziert ist als der Pkw-Markt.
BYD macht dabei keinen Hehl aus seinen Ambitionen. Auf der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation in Hannover kündigte Stella Li, Executive Vice President des chinesischen Konzerns, an: „Langfristig werden wir alles, was wir in Europa verkaufen, hier produzieren.“
Der ETT 44 soll zum Flaggschiff von BYDs europäischem Nutzfahrzeuggeschäft werden. Der Hersteller nennt eine Batteriekapazität von 651 Kilowattstunden und eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern. Mit einer maximalen Ladeleistung von 1,5 Megawatt soll sich die Batterie in rund 20 Minuten von 20 auf 80 Prozent laden lassen. Rechnerisch sollen dadurch bis zu 400 Kilometer zusätzliche Reichweite zur Verfügung stehen.
Doch BYD will nicht einfach nur Lastwagen nach Europa liefern. Der Konzern plant ein komplettes Ökosystem rund um den elektrischen Schwerverkehr: Finanzierung und Leasing, Ladeinfrastruktur, Energieversorgung, Service, Werkstätten und Unterstützung bei der Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Der Angriff richtet sich damit nicht allein gegen die Produkte der europäischen Hersteller, sondern gegen deren gesamtes Geschäftsmodell.
Mercedes, MAN, Scania: Warum Elektro-Lkw die alte Markentreue aufbrechen
Damit trifft BYD auf einen Markt, den bislang einige wenige europäische Hersteller weitgehend unter sich aufgeteilt haben: Mercedes-Benz Trucks, MAN, Scania, Volvo, DAF und Iveco. Einer ihrer größten Vorteile war über Jahrzehnte die außergewöhnlich hohe Markentreue ihrer Kundschaft. Wer als Spedition einmal eine Flotte einer bestimmten Marke aufgebaut hatte, blieb häufig dabei.
Dafür gibt es gute Gründe. Lkw sind Investitionsgüter, die möglichst permanent Geld verdienen sollen. Werkstattnetz, Ersatzteilversorgung, Finanzierung, Wiederverkaufswert und persönliche Beziehungen zum Händler spielen deshalb eine wesentlich größere Rolle als beim privaten Autokauf. Ein Wechsel des Herstellers konnte bedeuten, eingespielte Strukturen aufzugeben.
Mit dem Umstieg auf den Elektroantrieb verändert sich diese Rechnung.
Elektro-Lkw aus China: Warum Flottenbetreiber ihre Markenwahl neu rechnen
Eine Untersuchung der Unternehmensberatung Bain unter mehr als 500 Entscheidern aus Lkw-Flotten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen zeigt, wie stark die Bindung bereits nachlässt. 35 Prozent der Befragten ziehen demnach einen Markenwechsel in Betracht. Unter jenen Unternehmen, die für batterieelektrische Antriebe offen sind, kann sich sogar jeder Zweite vorstellen, einen chinesischen Lkw anzuschaffen.
Der Elektroantrieb begünstigt diesen Paradigmenwechsel. Sobald Diesel durch Strom ersetzt wird, müssen Unternehmen ihre Kostenmodelle ohnehin neu rechnen. Anschaffungspreis, Stromtarife, Ladeleistung, Reichweite, Batteriealterung und Standzeiten ergeben eine völlig neue Kalkulation.
Hinzu kommt ein Strukturwandel im Transportgeschäft. Der Markt verschiebt sich zunehmend in Richtung großer Flotten. Kleineren Unternehmen fehlt häufig das Kapital, um gleichzeitig Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur zu elektrifizieren. Bei manchen inhabergeführten Speditionen kommt ein weiteres Problem hinzu: Es fehlt die Nachfolge.
Chinas Elektro-Lkw werden zur Preisansage für Mercedes, MAN und Co.
Große Flottenbetreiber entscheiden weniger emotional nach Markenbindung und stärker nach den Kosten eines Fahrzeugs über seine gesamte Nutzungsdauer. Und genau hier wird der Elektroantrieb interessant.
Nach Berechnungen von Bain können batterieelektrische Lkw über ihre gesamte Betriebszeit bis zu 15 Prozent niedrigere Gesamtkosten verursachen als vergleichbare Dieselmodelle. Die entscheidende Hürde bleibt jedoch der Kaufpreis. Ein schwerer Elektro-Lkw kostet in Europa derzeit noch etwa zwei- bis dreimal so viel wie ein entsprechender Diesel.
An dieser Stelle setzen die chinesischen Anbieter an. Neben BYD bereiten unter anderem Farizon, Sany, Sinotruk und SuperPanther ihre Expansion in Europa vor. Ihre kolportierten Preise liegen teilweise 30 bis 40 Prozent unter jenen vergleichbarer europäischer Modelle.
China gegen Europa: Warum chinesische Elektro-Lkw schneller entwickelt werden
Möglich werden solche Preise unter anderem durch kürzere Entwicklungszyklen, stärkere Standardisierung und die eigene Batterieproduktion. Während deutsche Hersteller für die Entwicklung eines neuen Fahrzeugs bis zu sieben Jahre benötigen können, schaffen chinesische Hersteller vergleichbare Zyklen teilweise in rund der Hälfte der Zeit.
Dazu kommt ein grundsätzlich unterschiedlicher Ansatz. Europäische Hersteller bieten ihren Kunden traditionell eine enorme Vielfalt an Achskonfigurationen, Fahrerhäusern und Sonderausstattungen. Das ist ein Wettbewerbsvorteil, erhöht aber auch Komplexität und Kosten. Chinesische Hersteller setzen stärker auf standardisierte Fahrzeuge und hohe Skaleneffekte.
Scania-Chef Christian Levin sieht darin noch einen weiteren Vorteil Chinas: Geschwindigkeit entsteht auch durch Menge. Je mehr Fahrzeuge auf der Straße sind, desto mehr Daten und Rückmeldungen erhalten die Hersteller – und desto schneller können sie Produkte verbessern. Levin formulierte es so: „In China entwickelt sich die Technologie mit Lichtgeschwindigkeit – und wir müssen ein Teil davon sein. Wir müssen uns diesem Wettbewerb stellen.“
Elektro-Lkw aus China: Bei Reichweite stark, beim Service noch im Rückstand
Dass europäische Hersteller nach China blicken, ist kein Zufall. Bei Elektromobilität hat sich das Land längst zu einem technologischen Benchmark entwickelt.
Auch europäische Flottenbetreiber bewerten chinesische E-Lkw bei Kriterien wie Reichweite, Energieeffizienz und vernetzten Diensten teilweise besser als die europäischen Angebote. Allerdings gibt es dabei einen entscheidenden Vorbehalt: Diese Einschätzung basiert bislang überwiegend auf Erwartungen.
Denn im europäischen Alltag müssen sich die chinesischen Fahrzeuge erst beweisen.
Besonders kritisch ist der Service. Ein günstiger Lkw hilft einer Spedition wenig, wenn das Fahrzeug nach einer Panne tagelang steht, weil Ersatzteile fehlen oder keine geeignete Werkstatt erreichbar ist. Genau hier besitzen Mercedes-Benz Trucks, MAN, Scania, Volvo oder DAF weiterhin einen erheblichen Vorteil: Sie verfügen über jahrzehntelang aufgebaute Vertriebs- und Servicenetze.
Elektro-Lkw in Österreich: Wie Steyr Automotive bei Chinas Expansion mitmischt
Doch auch diese Lücke versuchen die neuen Anbieter zu schließen. BYD verbindet seinen Markteintritt bewusst mit Lade-, Finanzierungs- und Servicelösungen. Sany setzt bei der Wartung auf das europäische Werkstattnetz von Alltrucks.
Und ein Teil der chinesischen Konkurrenz entsteht bereits in Österreich. Steyr Automotive übernimmt für neue Anbieter Aufgaben bei Endmontage, Inbetriebnahme und Qualitätskontrolle. Bei SuperPanther ist dieser Prozess bereits weiter fortgeschritten: Ende Juli 2026 startete in Steyr die Serienproduktion des elektrischen eTopas 600. Vormontierte Module werden dort integriert und die fertigen Fahrzeuge geprüft. Die ersten Exemplare gingen anschließend an Kunden in mehreren europäischen Ländern.
Mercedes eActros 600: Europas Antwort auf Chinas Elektro-Lkw-Offensive
Ein weiterer Vorteil der etablierten Hersteller zeigt sich erst am Ende eines Fahrzeuglebens: der Restwert.
Gerade bei Leasingangeboten ist entscheidend, welchen Wert ein Lkw nach Ablauf des Vertrages voraussichtlich noch besitzt. Je höher der erwartete Restwert, desto niedriger kann die monatliche Leasingrate ausfallen. Bei einem neuen Hersteller fehlen dafür Erfahrungswerte.
Ein chinesischer Anbieter kann dieses Risiko zunächst selbst übernehmen und so attraktive Leasingraten anbieten. Langfristig benötigt aber auch er einen funktionierenden Gebrauchtmarkt. Einen solchen gibt es für chinesische Elektro-Lkw in Europa bislang kaum.
Die europäischen Hersteller haben dagegen bereits Fahrzeuge im täglichen Kundeneinsatz. Mercedes-Benz Trucks meldete für das erste Halbjahr 2026 einen Marktanteil von rund 38 Prozent bei schweren und mittelschweren lokal emissionsfreien Lkw in Europa. Allein der Ende 2024 eingeführte eActros 600 hatte laut Daimler Truck bis September 2026 bereits mehr als 160 Millionen Kilometer im Kundeneinsatz zurückgelegt.
Mercedes und MAN Elektro-Lkw: Europas Hersteller investieren Milliarden
Auf der IAA präsentierte Mercedes zudem einen elektrischen Lowliner für besonders volumenintensive Transporte. Durch seine niedrige Bauhöhe können Auflieger mit bis zu drei Metern Innenhöhe eingesetzt werden. Die Auslieferung soll im zweiten Quartal 2027 beginnen; mit drei Batteriepaketen nennt Mercedes für das voll beladene Fahrzeug rund 500 Kilometer Reichweite.
Auch MAN investiert massiv in die Elektrifizierung. Bis 2030 sollen Milliarden in neue Produkte, Werke und Dienstleistungen fließen. Batterietechnik, Elektroachsen und Elektromotoren sollen stärker in die eigene europäische Wertschöpfung integriert werden.
MAN-Chef Alexander Vlaskamp ist mit dem Tempo des Markthochlaufs dennoch unzufrieden: „Offen gesagt geht es zu langsam. Wir haben inzwischen für alle Lkw-Anwendungen elektrische Modelle, aber nur 2,1 Prozent der Neuzulassungen in Europa sind batterieelektrisch.“
Elektro-Lkw laden: Warum Europas Ladeinfrastruktur zum Nadelöhr wird
Das Problem liegt längst nicht mehr allein beim Fahrzeug.
Wer eine größere Lkw-Flotte elektrifizieren will, braucht enorme Mengen Strom. Doch vielerorts dauert es Jahre, bis neue Ladeanlagen auf Betriebsgeländen genehmigt und ans Netz angeschlossen sind. Teilweise reicht die vorhandene Netzleistung schlicht nicht aus.
Noch größer wird das Problem unterwegs. Branchenverbände warnen seit Jahren vor einer erheblichen Lücke bei der Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge. Nach Berechnungen des europäischen Herstellerverbands ACEA benötigt Europa bis 2030 etwa 50.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte für schwere Nutzfahrzeuge, darunter rund 35.000 Megawatt-Ladepunkte. Gleichzeitig müssten bis zum Ende des Jahrzehnts ungefähr 400.000 emissionsfreie Lkw auf Europas Straßen unterwegs sein, um die regulatorischen Ziele zu erreichen.
Der langsame Hochlauf wird auch für die Hersteller selbst teuer. Milliarden fließen in neue Plattformen, Batterien, Produktionslinien und Software. Werden anschließend nur geringe Stückzahlen verkauft, verteilen sich diese Kosten auf entsprechend wenige Fahrzeuge.
Dazu kommt der regulatorische Druck. Die EU verlangt für schwere Nutzfahrzeuge zunehmend niedrigere durchschnittliche CO₂-Emissionen der Herstellerflotten. Ab 2030 gilt für die betroffenen Fahrzeuggruppen ein Reduktionsziel von 45 Prozent gegenüber den jeweiligen Referenzwerten, ab 2035 sind es 65 Prozent und ab 2040 90 Prozent.
Elektro-Lkw aus Europa: Warum Batterie und Produktion zur Machtfrage werden
Die europäischen Hersteller fordern deshalb mehr Flexibilität bei den Vorgaben. Sie argumentieren, dass der schleppende Hochlauf der Elektromobilität nicht allein von ihnen abhängt: Ohne Netzanschlüsse, Ladepunkte und wirtschaftlich attraktive Rahmenbedingungen könnten sie zwar Elektro-Lkw anbieten, die Kunden diese aber nicht in ausreichender Zahl einsetzen.
Im Wettbewerb mit China werden zugleich industriepolitische Forderungen lauter. MAN verlangt etwa, dass ein bestimmter Teil der Wertschöpfung von in Europa verkauften Lastwagen tatsächlich in Europa stattfinden soll. Damit soll verhindert werden, dass Hersteller Fahrzeuge lediglich auf dem Kontinent endmontieren, während Batterien, Antriebe und andere zentrale Komponenten weiterhin überwiegend aus China kommen.
Michael Brecht, Betriebsratschef von Daimler Truck, geht noch einen Schritt weiter. Er plädiert für eine gemeinsame europäische Batteriefertigung speziell für Elektro-Lkw, deren Aufbau zunächst auch staatlich finanziert werden könnte. Sobald eine ausreichend große Serienproduktion erreicht sei, könnte sich der Staat wieder zurückziehen.
Es ist der Versuch, Europas industrielle Stärke in eine Welt zu übertragen, in der nicht mehr der Dieselmotor, sondern Batterie, Leistungselektronik und Software über einen wesentlichen Teil der Wettbewerbsfähigkeit entscheiden.
Autonomes Fahren mit Lkw: Nach dem Elektroantrieb beginnt der nächste Wettlauf
Während Europa noch über Ladeinfrastruktur, Batteriefabriken und Schutzmechanismen diskutiert, öffnet sich allerdings bereits das nächste Wettbewerbsfeld.
Das chinesische Unternehmen Pony.ai hat gemeinsam mit dem Autobauer GAC einen vollelektrischen schweren Lkw mit autonomer Fahrtechnik auf Level 4 entwickelt. Das bedeutet, dass das Fahrzeug unter genau definierten Bedingungen und innerhalb eines festgelegten Einsatzgebietes ohne menschliches Eingreifen fahren kann. Die Serienproduktion soll noch 2026 beginnen. Pony.ai betreibt in China bereits Hunderte autonome Lastwagen und spricht nach eigenen Angaben mit europäischen Regierungen und Hafenbetreibern über mögliche Tests. Europa gilt wegen der hohen Personalkosten und des Fahrermangels als attraktiver Markt.
Doch auch hier ist Europa nicht ohne Antwort.
Lidl testet gemeinsam mit dem schwedischen Unternehmen Einride im hessischen Edermünde bei Kassel einen kabinenlosen Elektro-Lkw mit Level-4-Automatisierung. Das vom Kraftfahrt-Bundesamt genehmigte Fahrzeug beliefert bis zu dreimal täglich eine nahe gelegene Filiale und fährt dabei auch auf öffentlichen Straßen. Der zunächst auf vier Monate angelegte Versuch soll im regulären Betrieb zeigen, wie sich autonome Transporte in bestehende Logistikprozesse integrieren lassen.
Noch sind solche Fahrzeuge Nischenanwendungen. Beim Elektroantrieb hingegen müssen viele Transportunternehmen schon heute entscheiden, welche Technologie und welchen Hersteller sie für ihre nächste Fahrzeuggeneration wählen.
Die europäischen Konzerne bringen dafür gewichtige Argumente mit: bekannte Marken,