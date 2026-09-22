BYD Elektro-Lkw in Europa : BYD gegen Europas Lkw-Riesen: Warum der E-Antrieb ihre alte Macht ins Wanken bringt

22.09.2026
Lesezeit: ca. 7 Minuten
BYD greift mit dem ETT 44 Europas Markt für Elektro-Lkw an – und bringt damit Mercedes-Benz Trucks, MAN, Scania und Co. unter neuen Druck. Chinas Hersteller punkten mit aggressiven Preisen, hohem Entwicklungstempo und eigener Batterietechnik. Doch Europas Lkw-Riesen haben noch entscheidende Trümpfe. Warum der Machtkampf gerade jetzt eskaliert und was für die Branche auf dem Spiel steht.
BYD ET 44 LKW Elektro China

BYD greift mit dem Elektro-Lkw ETT 44 Europas Schwerlastmarkt an. Der chinesische Hersteller setzt auf hohe Reichweite, schnelles Laden und ein eigenes Service-Ökosystem – und fordert damit Mercedes-Benz Trucks, MAN, Scania und andere etablierte Lkw-Hersteller heraus.

- © BYD

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Erstveröffentlichung
22.09.2026
Letzte Aktualisierung
22.09.2026
Piotr Dobrowolski