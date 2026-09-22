Chinas jüngster Angriff auf die europäische Fahrzeugindustrie hat einen sehr kurzen Namen: ETT 44. Ab 2027 soll der vollelektrische Lastwagen von BYD auf Europas Straßen fahren. Die Zahl 44 steht für die Gewichtsklasse von 44 Tonnen – und damit für einen Bereich, der bislang deutlich weniger elektrifiziert ist als der Pkw-Markt.

BYD macht dabei keinen Hehl aus seinen Ambitionen. Auf der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation in Hannover kündigte Stella Li, Executive Vice President des chinesischen Konzerns, an: „Langfristig werden wir alles, was wir in Europa verkaufen, hier produzieren.“

Der ETT 44 soll zum Flaggschiff von BYDs europäischem Nutzfahrzeuggeschäft werden. Der Hersteller nennt eine Batteriekapazität von 651 Kilowattstunden und eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern. Mit einer maximalen Ladeleistung von 1,5 Megawatt soll sich die Batterie in rund 20 Minuten von 20 auf 80 Prozent laden lassen. Rechnerisch sollen dadurch bis zu 400 Kilometer zusätzliche Reichweite zur Verfügung stehen.

Doch BYD will nicht einfach nur Lastwagen nach Europa liefern. Der Konzern plant ein komplettes Ökosystem rund um den elektrischen Schwerverkehr: Finanzierung und Leasing, Ladeinfrastruktur, Energieversorgung, Service, Werkstätten und Unterstützung bei der Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Der Angriff richtet sich damit nicht allein gegen die Produkte der europäischen Hersteller, sondern gegen deren gesamtes Geschäftsmodell.