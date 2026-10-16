BYD Elektro-Lkw: Angriff auf Mercedes und MAN : BYD gegen Mercedes und MAN: Warum Europas Lkw-Riesen ihre treuesten Kunden verlieren könnten

16.10.2026
Lesezeit: ca. 7 Minuten
BYD greift mit neuen Elektro-Lkw den europäischen Markt an. Mercedes, MAN und Scania stehen vor einem Machtkampf, der weit über Preise und Reichweiten hinausgeht. Denn ausgerechnet einer ihrer größten Wettbewerbsvorteile gerät ins Wanken.
BYD ET 44 LKW Elektro China

BYD greift mit dem Elektro-Lkw ETT 44 Europas Schwerlastmarkt an. Der chinesische Hersteller fordert damit Mercedes-Benz Trucks, MAN und Scania heraus – und stellt die jahrzehntelang gewachsene Markentreue im Lkw-Geschäft auf die Probe.

- © BYD

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
16.10.2026
Letzte Aktualisierung
16.10.2026
Piotr Dobrowolski