Der Fachverband der industriellen Hersteller von Produkten aus Papier und Karton (PROPAK) und die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) haben nach intensiven Verhandlungen in der vierten Runde eine Einigung über den neuen Kollektivvertrag erzielt. Ab dem 1. März 2025 steigen die Löhne und Gehälter in der papier- und kartonverarbeitenden Industrie um 2,9 %, was der Jahresinflationsrate 2024 entspricht.

