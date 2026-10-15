Der Siegeszug chinesischer Billigplattformen schien lange unaufhaltsam. Mit extrem niedrigen Preisen, aggressiven Werbekampagnen und riesigen Produktsortimenten gewannen Temu, Shein und AliExpress Millionen Kunden. Doch inzwischen zeichnet sich eine überraschende Trendwende ab. Erstmals seit ihrem rasanten Aufstieg müssen die Anbieter in Deutschland erhebliche Umsatzverluste hinnehmen.

Nach aktuellen Zahlen des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) erwirtschafteten die drei Plattformen im dritten Quartal 2026 zusammen nur noch 566 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang von 35,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ihr gemeinsamer Marktanteil schrumpfte von 5,3 Prozent im zweiten Quartal auf 3,1 Prozent.

Der Einbruch fällt besonders auf, weil der deutsche Onlinehandel insgesamt weiter wächst. Zwischen Juli und September stiegen die Umsätze nominal um 2,9 Prozent auf rund 18,5 Milliarden Euro. Allerdings bleibt das Wachstum hinter der Inflation zurück. Von einer nachhaltigen Erholung der gesamten Branche kann daher kaum gesprochen werden.