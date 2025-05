Chinesische Onlinehändler wie Temu und Shein verlagern ihren strategischen Fokus zunehmend nach Europa und insbesondere nach Deutschland und Österreich. Grund dafür ist laut dem Handelsverband Deutschland (HDE) die verschärfte Zollpolitik der USA, die den Marktzugang erschwert. "Sichtbar ist, dass die beiden Unternehmen sich deutlich gen Europa orientieren, weil der US-Markt für diese Unternehmen aufgrund der Zollpolitik uninteressant geworden ist", sagte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp am Montag in Berlin. Laut HDE haben Temu und Shein ihre Budgets für digitale Werbung in Europa massiv erhöht. Allein im April und Mai stiegen die Ausgaben um über 40 Prozent.

"Das ist ein klares Indiz, dass die Verbraucher hier verstärkt auf Temu und Shein und andere Anbieter aufmerksam gemacht werden sollen", so Tromp weiter. Auch die Download-Zahlen der Shopping-Apps von Temu und Shein verzeichnen bereits ein deutliches Wachstum. Ob dies in eine Zunahme der tatsächlichen Online-Käufe münden wird, bleibt laut Tromp noch abzuwarten.