Die Bundesregierung steuert im Streit um die geplante Übernahme des Hamburger Logistikunternehmens Konrad Zippel durch den chinesischen Staatskonzern Cosco offenbar auf ein Veto zu. Nach übereinstimmenden Medienberichten bestehen in mehreren Bundesministerien erhebliche sicherheitspolitische Bedenken gegen die Transaktion. Cosco plant, 80 Prozent der Anteile an dem Logistikdienstleister zu erwerben.

Eine endgültige öffentlich bestätigte Untersagungsverfügung liegt bislang nicht vor. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte zuletzt, die Transaktion werde im Rahmen der außenwirtschaftsrechtlichen Investitionsprüfung untersucht. Das Bundeskartellamt hatte dem Vorhaben bereits im Februar 2026 aus wettbewerbsrechtlicher Sicht zugestimmt. Diese Entscheidung betrifft allerdings ausschließlich Fragen des Wettbewerbs und nicht mögliche Auswirkungen auf die nationale Sicherheit.

Nach Recherchen des „Handelsblatts“ haben sich neben dem Wirtschaftsministerium auch das Außen-, Verteidigungs-, Innen- und Finanzministerium gegen die geplante Mehrheitsübernahme ausgesprochen. In internen Regierungsunterlagen wird demnach vor strategischen Abhängigkeiten gewarnt, die im Fall zunehmender politischer Spannungen gegen Deutschland eingesetzt werden könnten. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte bereits im Frühjahr Bedenken gegen den Einstieg Coscos geäußert.