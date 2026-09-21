Die wachsende Bedeutung der Südhäfen bringt allerdings auch die Frage mit sich, wie verlässlich die zusätzlichen Warenströme abgewickelt werden können. Gerade Koper zeigte in diesem Sommer, wie schnell sich die Situation an einem wichtigen Knotenpunkt verändern kann.

Ende Juli stufte der Global Port Congestion Index des Logistikdatenanbieters Tradlinx Koper noch als „Congested“ ein. Anfang September hatte sich die Situation zunächst weiter verschärft: Für den Zeitraum 27. Juli bis 9. August lag die durchschnittliche Wartezeit vor einem Liegeplatz bei 53,8 Stunden. Im Ein-Wochen-Fenster waren es zeitweise sogar 83,3 Stunden.

Die neuesten Tradlinx-Daten zeigen nun eine deutliche Entspannung. Im Zwei-Wochen-Zeitraum bis 7. September sank die durchschnittliche Wartezeit vor dem Anlegen auf 25,4 Stunden. Damit hat sie sich gegenüber dem zuvor betrachteten Zwei-Wochen-Zeitraum mehr als halbiert. Tradlinx stuft Koper aktuell als „Busy“ statt „Congested“ ein.

Vollständig verschwunden sind die Verzögerungen allerdings nicht. Zusätzlich zur durchschnittlichen Wartezeit von 25,4 Stunden verbrachten die Schiffe im jüngsten Betrachtungszeitraum durchschnittlich 25,8 Stunden am Liegeplatz. Insgesamt ergibt sich damit eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Hafen von 51,2 Stunden beziehungsweise 2,1 Tagen.

Auch innerhalb der verschiedenen Tradlinx-Zeitfenster zeigt sich zuletzt eine Entspannung: Die durchschnittliche Wartezeit beträgt 30,4 Stunden im Ein-Monats-Fenster, 25,4 Stunden über zwei Wochen, 18,9 Stunden über eine Woche und 17,3 Stunden im Drei-Tages-Fenster. Da es sich um unterschiedliche Betrachtungszeiträume handelt, lässt sich daraus keine lineare Entwicklung ableiten. Die Werte zeigen aber, wie stark die Belastung eines Hafens innerhalb kurzer Zeit schwanken kann.